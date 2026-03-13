“Pide gol, pide gol”: así suena “El 12”, la nueva canción dedicada a la hinchada de Nacional

Atlético Nacional continúa ampliando la banda sonora que acompaña a su hinchada con el lanzamiento de “El 12”, una nueva canción dedicada al conjunto verdolaga. El tema fue estrenado este 12 de marzo por el artista antioqueño Esteban Montana con el apoyo del club, y se suma a la extensa lista de canciones que a lo largo de los años han rendido homenaje al equipo y a la pasión de sus seguidores.
La canción está dedicada principalmente a la hinchada y a la fiesta que se vive en el estadio cada vez que juega el equipo antioqueño. “El 12” mezcla diferentes ritmos, con una fuerte influencia de la música popular y montañera, y destaca por un coro pegajoso que busca replicar la energía de la tribuna: “¡Pide gol, pide gol, pide gol! Esta hinchada grita gol... la hinchada del más campeón...”. La propuesta musical intenta capturar el ambiente de celebración y fervor que caracteriza a los aficionados verdolagas en cada partido.