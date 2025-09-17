“Listo, papito, si es ya, es ya”: ¿Un guiño de Leonel a Nacional? Así va la novela del técnico verde

El nombre de Leonel Álvarez es como un eco que nunca se apaga en la memoria colectiva de la hinchada de Atlético Nacional. Cada vez que el puesto de entrenador verdolaga queda libre, la voz popular lo postula como candidato natural. Sin embargo, los caminos del ídolo y el club de su vida nunca han vuelto a cruzarse desde su etapa como jugador, y esta vez no parece que vaya a ser diferente. El martes en la noche, el entrenador antioqueño encendió las redes al publicar un estado en el que decía: “Listo, papito, si es ya, es ya!”. La frase, como era de esperarse, despertó un torbellino de especulaciones entre los hinchas que imaginaron conversaciones secretas con la dirigencia verdolaga. Pero la realidad era mucho más sencilla: Leonel se refería al compromiso de su equipo, Atlético Bucaramanga, frente al América de Cali, un duelo que terminó en empate y dejó a los “Leopardos” como líderes de la Liga BetPlay 2.



¿Qué busca la directiva verdolaga en el nuevo entrenador?

Mientras tanto, en Nacional la búsqueda del nuevo entrenador sigue su curso. La idea de la directiva es dar continuidad a un proyecto de fútbol moderno y ofensivo, una ruta que se trazó hace un par de años y que, según ellos, requiere un técnico extranjero, actualizado y con una metodología clara. El Colombiano pudo conocer que el primero en la lista era el español Pablo Machín, con el que se habían iniciado conversaciones incluso antes de la llegada de Gandolfi. También estaba en esa baraja otro español, Miguel Ángel Ramírez. Sin embargo, el primero fue consultado pero declinó por cuestiones de tiempo, pero no se descarta en un futuro, y Ramírez estuvo más cerca antes que ahora. En este momento suenan nombres como los uruguayos Sergio Blanco y Vicente Sánchez, además del argentino Luis Zubeldía. En cuanto a técnicos colombianos, el panorama es distinto. En el club consideran que Juan Carlos Osorio ya tuvo su segunda oportunidad y no le fue bien. A Alexis Henríquez le ofrecieron ser asistente de Efraín Juárez, pero no aceptó y ahora trabaja en Once Caldas con la categoría Sub-20. Alexis García, otro ídolo, no convence por su estilo de juego; y tanto Sachi Escobar como Luis Fernando Suárez llevan un tiempo prolongado alejados de los banquillos. Sin embargo, este miércoles en la mañana, durante un evento en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la presentadora del panel presentó a Luis Fernando Suárez como técnico de Atlético Nacional, por lo que inmediatamente empezamos a averiguar si era cierto y nos manifestaron que no.

Así que, volviendo al nombre de Leonel, además, pesan viejas heridas y obstáculos que nunca se han resuelto del todo. Durante años se habló de la demanda de la Escuela Leonel Álvarez contra Nacional en el caso de Marlos Moreno. Él mismo aclaró que no tuvo nada que ver: “En la demanda decían que la Escuela Leonel Álvarez demandó, pero yo no demandé absolutamente a nadie. Fue Eladio Tamayo quien tomó esa decisión y yo la respeté. Que yo haya demandado a Nacional es absolutamente una mentira”. También ha expresado su deseo de reunirse con los dueños del club para limar cualquier aspereza: “Me encantaría conversar de todos esos temas. No tengo nada contra Nacional”. Otro factor que pesa es lo difícil que resulta negociar con su representante, Andrés Romano. Leonel, sin embargo, lo respalda con firmeza: “He sido afortunado de tener un representante que no solo es un agente, sino un amigo y hermano. Normalmente no caen bien porque pelean por contratos blindados, pero yo estoy agradecido con él”, dijo en su momento.

A todo esto se suma un supuesto veto de un sector de la hinchada, que aún recuerda unas palabras dichas en un entrenamiento cuando dirigía al Medellín, malinterpretadas y sacadas de contexto.

¿Quién dirige a Nacional mientras llega el nuevo director técnico?

Con tantas barreras en el camino, parece claro que esta tampoco será la oportunidad para Leonel Álvarez. Más aún porque tiene contrato vigente con Bucaramanga y ni siquiera podría estar en el camerino de Nacional durante los partidos de esta Liga, ya que no se pueden dirigir dos equipos distintos en un mismo torneo.

Por ahora, el encargo recae en Diego Arias, quien tiene el respaldo institucional mientras se define al entrenador en propiedad. La hinchada verdolaga, exigente como siempre, espera que esta vez la dirigencia acierte en una decisión que marcará el rumbo deportivo en el camino hacia los grandes objetivos.



