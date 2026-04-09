x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

De tal palo, tal camiseta: la historia de padres e hijos en Atlético Nacional

El debut de Kevin Cataño con Atlético Nacional reabre una historia recurrente en el club: la de padres e hijos que han vestido la misma camiseta, un legado lleno de orgullo, pero también de presión por estar a la altura.

  • Kevin y Edgar Cataño, uno de los casos de padre e hijo en Atlético Nacional. FOTOS CAMILO SUÁREZ Y CORTESÍA
    Kevin y Edgar Cataño, uno de los casos de padre e hijo en Atlético Nacional. FOTOS CAMILO SUÁREZ Y CORTESÍA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El reciente debut del portero Kevin Cataño con Atlético Nacional no solo marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, sino que también volvió a poner sobre la mesa una particular tradición en el club antioqueño: la de padres e hijos que han vestido la misma camiseta a lo largo de la historia.

Cataño sigue los pasos de su padre, el exdefensor Edgar Cataño, y se suma a una lista selecta de familias que han tenido presencia en el ‘Verdolaga’. Un fenómeno que, aunque llamativo, también ha demostrado ser un desafío para las nuevas generaciones, muchas veces obligadas a cargar con el peso de un legado difícil de igualar.

El caso de los Cataño no es aislado. En Atlético Nacional ya se han presentado varias historias similares, en las que el apellido vuelve a aparecer en la nómina años después, pero con resultados distintos.

Figuras históricas como John Jairo Tréllez, Víctor Aristizábal y Juan Pablo Ángel dejaron una huella profunda en el club. Sin embargo, sus hijos —Santiago, Emilio y Tomás, respectivamente— no lograron replicar el mismo impacto deportivo, evidenciando lo complejo que puede resultar heredar un apellido de peso en el fútbol profesional.

Padres e hijos en la historia verdolaga

De acuerdo con registros recopilados por el investigador Javier Danilo Correa Ospina, son varias las duplas familiares que han pasado por el equipo verde:

Julio “Chonto” Gaviría y Julio Édgar “Chonto Jr.”

Sergio “Bocha” Santín y Sergio Damián

Hernando “Canino” Caicedo y Jhon Mario

José “Chepe” Castañeda y David

Nixon Perea y Andrés Felipe

Francisco “Miyuca” Mosquera y Miller

Luis Carlos Perea y Luis Alberto

John Jairo Tréllez y Santiago

Juan Pablo Ángel y Tomás

Víctor Aristizábal y Emilio

Edgar Cataño y Kevin

Esta lista evidencia que el fenómeno no responde a casos aislados, sino a una constante dentro de la historia del club, donde la tradición familiar ha tenido un lugar especial.

El peso del apellido

Más allá de lo anecdótico, la comparación entre generaciones ha sido inevitable. En la mayoría de los casos, los padres lograron carreras más destacadas que sus hijos en Atlético Nacional, lo que ha convertido este legado en una especie de “cruz” para quienes intentan abrirse camino bajo la sombra de figuras históricas.

El reto para jugadores como Kevin Cataño será, entonces, construir su propia historia y no quedar únicamente ligado al recuerdo de su padre. En un club con tanta exigencia y memoria como Atlético Nacional, el apellido abre puertas, pero el rendimiento es el que termina marcando el destino.

Así, mientras el fútbol sigue tejiendo historias entre generaciones, el caso de los Cataño revive una tradición que mezcla orgullo, presión y expectativa en uno de los equipos más grandes del país.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida