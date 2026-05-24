Sobre-vivir: ver el cuerpo entre la historia y el arte en la nueva exposición del Museo de Antioquia

Al cuerpo lo atraviesa todo: el amor, la enfermedad, las violencias, las expectativas, las palabras, la ley, los otros. Eso es lo que se ve (y se siente), en Dramaturgias de la existencia [sobre-vivir], la exposición recién inaugurada en el Museo de Antioquia, con la curaduría de Érika Martínez Cuervo y el diseño expositivo de Natalia Pérez-Orrego.

Lea: Después de una vida nómada, artista paisa hace barcos con objetos de la calle

“Los cuerpos han sido el territorio de significación más eficaz para la historia, todas las atrocidades de los poderes han sido inscritas en las pieles y en los espíritus de los más rebeldes; y sin falta, esos cuerpos sujetados, dependientes, categorizados, oprimidos se han resistido: basta un grito o un gemido, incluso un silencio sublime: no hay nunca un sometimiento absoluto”, escribió Érika Martínez Cuervo en el texto curatorial.

La exposición se construyó con base en un diálogo entre obras que hacen parte de la colección del museo y de artistas invitados. Desde Fernando Botero, Ethel Gilmour, Maripaz Jaramillo, Enrique Grau, Antonio Caro, Beatriz González Aranda hasta Astrid González, Pablo Mora Ortega, Federico Ríos Escobar, Libia Posada y más.

Son más de 10 artistas. Hay dibujos, grabados, pinturas, fotografías e instalaciones, y también hay poesía y palabras por las paredes que activan las imágenes. Hay objetos (espejos que son butacos), que cambian la perspectiva, hay paredes que se pueden tocar con la mirada. Hay veces en las que está el cuerpo, otras se insinúa, pero se siente siempre.