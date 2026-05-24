“Constituyente” de U. Nacional desata amenazas y desconfianza

Ni el regreso de José Ismael Peña a la Rectoría de la Universidad Nacional ha detenido la crispación en esa institución por cuenta de la llamada “constituyente universitaria”. Se trata de un proceso interno con el que se buscan unas reformas educativas para, entre otras cosas, replantear los mecanismos para elegir autoridades académicas, como el rector. En el medio, sin embargo, ha surgido una división en la comunidad académica que se opone a ese mecanismo. El pasado 15 de mayo esa situación quedó retratada de cuerpo entero. El Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, citó a sesión. En las afueras del recinto donde se llevó a cabo la reunión en Bogotá, un grupo de estudiantes y profesores protestaron por la desconfianza que tenían de que esa instancia abordara o aprobara temas referentes a ese mecanismo, cuyo desarrollo se lleva a cabo en la Mesa Constituyente Universitaria (Mecun). En la institución se leían pancartas: “La constituyente amenaza la academia y el pensamiento crítico en la Unal”, “nos llaman de derecha para cancelar nuestra opinión, mientras militan y usan la Constituyente para impulsar su revolución” y “¿se van a robar la universidad como se robaron la UNGRD?”. Entre tanto, en la sesión —que fue transmitida por YouTube— se oyeron arengas de quienes se opusieron. Esto molestó al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, quien preside el CSU, quien dijo que “la movilización que entiendo fue suscitada por un tema que iba a ser abordado en este Consejo Superior, que es falso que se esté tocando el día de hoy, pues es la que está habilitando esta discusión” y pidió seguir con la sesión como planearon.

Finalmente, con las consejeras presentes, acordaron la entrada e intervención de dos profesores y el representante estudiantil de la sede Bogotá, Kevin Arrigui, que estaban en la protesta. En sus intervenciones advirtieron sobre los peligros de politizar la Unal y de los grafitis amenazantes que “adornan” las paredes de las sedes de la institución. Esa preocupación está lejos de ser infundada. Por un lado, hay suspicacia por una constituyente universitaria que ha sido apoyada por un Gobierno que con el mismo nombre impulsa el cambio de la Constitución Política; por el otro, hay una participación irrisoria para un proyecto que conlleva cambiar las reglas de juego de la universidad pública más importante del país. Cifras de la Nacional muestran que en la consulta realizada el año pasado para elegir a los integrantes de la Mecun participaron el 6,6 % de estudiantes de pregrado y el 1 % de los de posgrado, el 0,6 % de los egresados y el 8,12 % de los docentes que no son de carrera y el 25,4 % de los de carrera.

“Si hacemos este ejercicio como lo estamos haciendo, con esta Presidencia (de Gustavo Petro), ¿quién dice que eso no justifica que cada cuatro años estemos exactamente sometidos a los vaivenes políticos?”, expresó el profesor de la Facultad de Ciencias, Joao Muñoz, en la sesión. No obstante, la transmisión por YouTube se interrumpió en ese momento y solo quedó registro en videos filtrados. “Hay violencia y miedo en los campus porque hay agresividad y muchas manifestaciones que impiden que nuestra comunidad se pronuncie”, expresó a su turno el profesor Andrés Pavas sobre las intimidaciones que han sufrido docentes y líderes estudiantiles. Actualmente, el profesor Diego Torres, exrepresentante docente ante el CSU, dicta sus clases en remoto desde su casa luego de que en su oficina escribieran con grafiti “fuera Torres”, “Torres re hpta”, “fuera paras” y “muerte al facho”.