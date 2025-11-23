x

“Quedamos tranquilos con el resultado”: Diego Arias tras el empate sin goles con el DIM en el primer clásico paisa de cuadrangulares

El elenco verdolaga se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 4 puntos. Junior, su próximo rival (miércoles a las 8:30 p.m.), es primero.

  • El volante antioqueño Mateus Uribe es uno de los que mejor rendimiento ha tenido con Nacional en los últimos partidos de la Liga. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

23 de noviembre de 2025
Es cierto que no ganó, pero Atlético Nacional fue el mayor beneficiado con el empate sin goles en el clásico paisa de la segunda fecha de cuadrangulares contra el DIM. El elenco verdolaga, que durante el partido pareció defender el resultado contra un Medellín que salió intenso en ataque, buscando una victoria, sumó un punto valioso que le sirvió para mantenerse en la parte alta de la tabla del Grupo B.

Nacional suma cuatro puntos y solo ha marcado un gol en cuadrangulares (contra América). Junior, que igualó a un tanto con América de Cali en el Pascual Guerrero el domingo en la noche, tiene cuatro unidades, pero ha marcado dos tantos. Por eso, aunque la diferencia de gol es de +1 igual que los verdolagas porque recibieron un tanto, son primeros.

Por eso para Nacional era importante no perder. Su planteamiento táctico lo mostró. El técnico Diego Arias lo ratificó: “tuvimos aproximaciones que nos pudieron dar la apertura del partido. En general los equipos intentaron ir al frente, cuidándose, y por eso hubo pocas opciones de gol. El DIM tuvo dos claras. Después lo controlamos bien. El punto es bueno. Quedamos tranquilos con el resultado”, dijo.

Entre tanto, el volante antioqueño Edwin Cardona, que durante el encuentro no brilló como acostumbra, pero aportó un par de corridas largas para ayudar a su equipo en la zona defensiva, manifestó que el encuentro fue cerrado justamente porque era un clásico y que por eso se jugaba con intensidad. “Lo bueno es que se disfruta mucho porque la gente ve un buen espectáculo de parte de ambos equipos”, aseguró.

Arias, quien fue futbolista –ganó la Libertadores de 2016 con Nacional–, aseguró que “el rendimiento en general del equipo fue bueno. El resultado, siendo visitantes, nos acerca más al objetivo de ganar el grupo”. Para hacerlo, tendrá que contar con sus futbolistas en buen forma física. Por eso, según manifestó en técnico, tomó la decisión de hacer cambios como la salida de Edwin Cardona y el ingreso de Juan Manuel Rengifo.

“Yo siempre trato de hacer las cosas bien. Hay momentos en los que meto asistencias. Otros en los que hago espacio para que Mateus llegue al área e intente hacer gol. Hay circunstancias en las que también le abro espacios a Rengifo, de quien me siento muy orgulloso porque es canterano, como yo, haga lo que sabe hacer. Siempre estoy dando lo mejor por el equipo y, cuando me toca salir, soy el primero que está en la raya ayudando a los compañeros”, aseguró Cardona después de que le preguntaran por su rendimiento y cuándo alcanzaría el “nivel que los hinchas esperan”.

El próximo encuentro del cuadro verde, que viene jugando una seguidilla de encuentros apretada en el último tiempo, será el miércoles (8:30 p. m.), en el estadio Metropolitano de Ditaires de Itagüí, contra Junior de Barranquilla, por la tercera fecha del cuadrangular. Ese encuentro podría ser importante porque el ganador picaría en punta en la tabla de posiciones de cara a la final.

