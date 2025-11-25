Más capturas: detuvieron a otras cuatro personas por el robo en el museo del Louvre, en París

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el museo del Louvre, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la Fiscalía.

“Cuatro personas fueron detenidas”, dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué son sospechosos.

Lea aquí: Estas son las joyas de la corona francesa robadas en el Museo del Louvre

Según el diario Le Parisien, entre los detenidos, figura el cuarto hombre que participó en el espectacular robo, que dio la vuelta al mundo. Los otros tres fueron arrestados en octubre.