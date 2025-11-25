Zoe Kleinman, periodista de la BBC, cuenta su experiencia con la “niebla mental” durante una transmisión en vivo

Una reportera de la BBC NEWS desató una amplia conversación global luego de que compartiera en LinkedIn la experiencia de sufrir un momento de “niebla mental” mientras informaba en vivo en el noticiero de las 10 p.m. Conozca: ¿Sufre de niebla mental? Neurólogo experto explica las secuelas neurológicas a largo plazo del covid-19 se trató de Zoe Kleinman periodista y editora especializada en tecnología, relató que olvidó una frase clave durante una transmisión desde Glasgow, en medio de una jornada agotadora y en plena perimenopausia, etapa en la que fluctúan las hormonas y se intensifican estos episodios. Para evitar quedarse en blanco recurrió, por primera vez en su carrera, a una hoja con notas.

La publicación —según explicó la BBC— tuvo un impacto inesperado: fue vista cientos de miles de veces y generó un aluvión de mensajes de apoyo, principalmente de mujeres que atraviesan situaciones similares. Muchas compartieron cómo la niebla mental afecta su trabajo, especialmente en profesiones que exigen hablar en público, dar conferencias o presentar informes en vivo. Lea también: Medellín se convirtió en el primer distrito neuroprotegido: ¿qué es? Expertas consultadas por la BBC señalan que la niebla mental puede estar relacionada con cambios hormonales —incluida la disminución de la testosterona en mujeres y hombres—, además de otras condiciones neurológicas. En el Reino Unido, según la Fawcett Society, cerca del 10% de las mujeres han dejado su empleo por síntomas de la menopausia.

Solo en el Reino Unido, cerca del 10% de las mujeres han dejado su empleo por síntomas de la menopausia, según awcett Society. FOTO: FREEPIK.

¿Qué es la “niebla mental”?

De acuerdo con información de la Cleveland Clinic, la “niebla mental” no es un diagnóstico médico, sino un conjunto de síntomas que afectan la claridad mental, la concentración, la memoria y la capacidad para procesar información. Puede manifestarse como: - Dificultad para concentrarse. - Confusión. - Olvidos frecuentes. - Lentitud en el pensamiento. - Pérdida del hilo. - Fatiga mental o dificultad para encontrar palabras. Siga leyendo: La menopausia se vive en silencio, pero los médicos advierten que atenderla a tiempo es clave para la salud La institución explicó que puede tener múltiples causas: falta de sueño, estrés, cambios hormonales como los de la menopausia, enfermedades autoinmunes, problemas metabólicos, efectos secundarios de medicamentos —incluida la quimioterapia—, o incluso infecciones como la covid-19. En algunos casos, la inflamación o cambios en el microbioma intestinal también pueden influir.

Un debate que creció más de lo esperado

La conversación también derivó en un movimiento espontáneo: #holdthenotes, impulsado por ejecutivas y comunicadoras que aplaudieron normalizar el uso de notas para evitar bloqueos en vivo. Entérese: El consumo de ultraprocesados se asocia con cáncer, párkinson e hipertensión Mientras algunas mujeres recurren a suplementos, terapias hormonales o tratamientos como la llamada “luz roja”, especialistas advierten que la niebla mental aún es un síntoma subestimado. La periodista, por su parte, aseguró que continuará usando notas cuando lo necesite y que ya programó exámenes hormonales para evaluar su salud.

¿Quién es Zoe Kleinman?

Zoe Kleinman es la editora de tecnología de la BBC desde 2021 y una de las periodistas más reconocidas del sector en Reino Unido. Con más de 20 años de experiencia, ha cubierto temas de inteligencia artificial, ciberseguridad e innovación para programas como BBC Radio 4, BBC World TV y los principales noticieros del país.

Zoe Kleinman es la editora de tecnología de la BBC desde 2021. FOTO: LinkedIn.

Ha entrevistado a figuras como Tim Cook, reportado sobre la compra de Twitter por Elon Musk y liderado la cobertura de la Cumbre de Seguridad de la IA. Además, es una conferencista habitual y una voz influyente en el análisis de tendencias tecnológicas. Con información de BBC*.

Bloque de preguntas y respuestas