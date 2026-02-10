Cerrada la temporada de fichajes, así queda Nacional para Liga, Copa y Sudamericana

Atlético Nacional ya tiene definida la nómina con la que afrontará los tres torneos de la temporada: la Liga, la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. El club antioqueño fue uno de los equipos que expresó su inconformidad con la decisión de la Dimayor de limitar a 25 el número de jugadores inscritos en la plantilla profesional. Sin embargo, finalmente se acogió a la medida y completó el grupo que estará disponible para el técnico Diego Arias, teniendo en cuenta que los futbolistas sub-20 no cuentan dentro de ese límite y podrán ser utilizados durante la campaña.
