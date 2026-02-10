Con figuras de Grandes Ligas, Colombia apunta alto en el Clásico Mundial de Béisbol

Colombia ya definió su róster de 30 peloteros para afrontar el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la cita internacional más importante de este deporte, que comenzará el próximo 5 de marzo y se extenderá hasta el 17 del mismo mes con la final en Miami.
El torneo, que reunirá a 20 selecciones, se disputará en cuatro sedes: Miami, Houston, San Juan de Puerto Rico y Tokio, con un formato de grupos en el que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.
Un plantel con experiencia en Grandes Ligas
Dentro de la convocatoria colombiana destacan varios nombres con recorrido en las Grandes Ligas. El lanzador José Quintana, designado como capitán del equipo, lidera el grupo junto a brazos conocidos como Nabil Crismatt y Julio Teherán, todos con experiencia en el béisbol de élite.
En cuanto a los jugadores de posición, el róster incluye figuras como Harold Ramírez, Gio Urshela y Dónovan Solano, peloteros con trayectoria en MLB. A ellos se suman nombres como Gustavo Campero, Jorge Alfaro, Reynaldo Rodríguez y el receptor colombo-venezolano Elías Díaz, actual jugador de los Rockies de Colorado.