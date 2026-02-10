“Subir tasas fue inevitable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos”: gerente del Banrepública

La decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos no fue un movimiento deseado, pero sí, según su gerente general, Leonardo Villar, “una medida inevitable”.
Durante un reciente diálogo con el grupo de Políticas Públicas, Villar explicó que la Junta Directiva evaluó la posibilidad de reducir las tasas, pero concluyó que hacerlo habría sido incompatible con la estrategia de inflación objetivo, que guía la política monetaria del país desde hace más de 25 años.
“Nos hubiera encantado bajar estas tasas de interés, pero hacerlo era totalmente inconsistente con nuestro mandato constitucional”, afirmó.
Le puede interesar: Colombia sufrirá frenazo económico desde segundo semestre de 2026 por choque de tasas e inflación: BanRep