¿Por qué Atlético Nacional fue elegido como el séptimo mejor equipo de Suramérica?

¿Por qué Nacional ostenta esa posición en el listado?

En el listado, difundido esta semana, Atlético Nacional aparece séptimo en Suramérica con 85,8 puntos. Los verdes, que son el equipo más ganador de la historia del fútbol profesional colombiano (ha levantado 37 títulos oficiales), son el único club del país que aparece entre los diez primeros del listado. Lo hacen a pesar de que no son campeones de Liga desde finales del 2024, cuando vencieron al Deportes Tolima en la final del Clausura. Sin embargo, los verdolagas han tenido una buena temporada en lo que va del 2026, rango de tiempo en que se analizaron los datos del ranking.

Nacional, que jugó la final del Apertura contra Junior de Barranquilla y la perdió, es primero en la tabla de reclasificación del torneo local con 58 unidades. Eso gracias a las 19 victorias, un empate y seis derrotas que ha sumado en rentado colombiano entre enero y lo que va de agosto.

Los verdolagas, además, han marcado 52 tantos; mientras que solo han recibido 21: su diferencia de gol es de 31 tantos a favor. Eso los ha consolidado como el club con mayor regularidad en el país en lo que va de esta campaña, donde siguen en competencia en la Copa Colombia –jugarán contra Cali en octavos de final para defender su título– y son, además, candidatos para llegar a la final del Clausura.

El traspié grande que tuvo el cuadro verde en 2026 fue perder, contra Millonarios, el partido de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que se jugó en el estadio Atanasio Girardot. Eso, considerando que los verdolagas, desde hace un par de temporadas, tienen la nómina más costosa del fútbol colombiano: en este momento, según Transfermarkt, supera los 20 millones de euros.

¿Cómo quedó el top-10 de los mejores equipos de Suramérica?

Por eso, aparece detrás de Flamengo, que es el mejor equipo de Suramérica de acuerdo con el listado con 90 puntos; Palmeiras, segundo con 89.8; Independiente del Valle, tercero con 87,6; Cruzeiro, cuarto con 86,3 puntos; Fluminense, quinto con 85,9 e Independiente Rivadavia, sexto con 85,8 puntos.

Además, los verdes están por encima del Botafogo brasileño, que aparece octavo en el listado con 85,8 puntos; Argentinos Juniors, que es noveno con 85,7 puntos y Boca Juniors, décimos gracias a 85,4 unidades. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .