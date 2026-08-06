¿Por qué Atlético Nacional fue elegido como el séptimo mejor equipo de Suramérica?

Atlético Nacional es el séptimo mejor equipo de Suramérica. El cuadro verde, dirigido por Lucas González, apareció en ese puesto en un ranking hecho por Opta Analyst, una empresa británica experta en datos deportivos que tiene renombre a nivel internacional.
El equipo antioqueño es uno de los dos clubes que no son brasileños o argentinos que aparecen en el listado. El otro es Independiente del Valle de Ecuador, que se ubica tercero. El resto del ranking está compuesto por 5 equipos brasileños (Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminenese, Botafogo) y tres argentinos (Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Boca Juniors).