Atlético Nacional concreta importante venta al fútbol europeo

Atlético Nacional tiene novedades importantes en el mercado de fichajes. Simón García, una de las alternativas jóvenes que ganó protagonismo durante la presente temporada, está listo para dar el salto al fútbol europeo y continuará su carrera en el Rio Ave de Portugal.
El defensor de 21 años será adquirido por el Grupo Marinakis, que posteriormente lo incorporará al conjunto portugués. La operación está encaminada y García viajará en las próximas horas a Portugal para presentar los exámenes médicos y completar los procedimientos necesarios antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Rio Ave.