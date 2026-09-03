Atlético Nacional concreta importante venta al fútbol europeo

El defensor de 21 años será adquirido por el Grupo Marinakis, que posteriormente lo incorporará al conjunto portugués. La operación está encaminada y García viajará en las próximas horas a Portugal para presentar los exámenes médicos y completar los procedimientos necesarios antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Rio Ave.

Atlético Nacional tiene novedades importantes en el mercado de fichajes. Simón García, una de las alternativas jóvenes que ganó protagonismo durante la presente temporada, está listo para dar el salto al fútbol europeo y continuará su carrera en el Rio Ave de Portugal.

La salida representa un nuevo paso en la carrera del central, que deja Medellín después de consolidarse como una alternativa recurrente en el primer equipo de Nacional.

Nacional recibirá 2,3 millones de dólares

Uno de los aspectos más importantes de la operación está relacionado con la cifra económica. Atlético Nacional recibirá 2,3 millones de dólares por el 75 % de los derechos de Simón García.

El acuerdo también contempla que el conjunto verdolaga conserve el 25 % de la ficha del defensor, una decisión que puede resultar beneficiosa para el club en el futuro si el jugador logra consolidarse en el fútbol europeo y aumenta su valor de mercado.

De esta manera, Nacional consigue un ingreso importante de manera inmediata, pero no se desprende completamente de los derechos económicos de un futbolista formado en su estructura. Si García protagoniza una futura transferencia por una cifra superior, el club antioqueño podría volver a recibir ingresos gracias al porcentaje que mantendrá.

La operación se convierte así en una apuesta a mediano y largo plazo para la institución.

Los números que deja en Nacional

García se marcha después de una temporada en la que consiguió sumar minutos y demostrar sus condiciones. El defensor participó en 20 partidos, marcó dos goles y acumuló 1.357 minutos en cancha.

Sus números reflejan el protagonismo que fue adquiriendo dentro del plantel, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un futbolista de apenas 21 años.

Ahora tendrá el reto de adaptarse al fútbol portugués y continuar con su proceso de formación en Europa. Para Nacional, mientras tanto, la transferencia supone una nueva oportunidad de generar recursos con un jugador surgido de su estructura y, al mismo tiempo, mantener una participación económica en su futuro.