“Los juegos no son fáciles solo porque somos Nacional”: Diego Arias tras sufrido triunfo contra Jaguares

Con un gol de cabeza de Eduard Bello, Nacional ganó un partido que se le estaba poniendo de cabezas contra Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot. El cuadro verde se impuso 2-1 ante los “felinos” en el duelo válido por la segunda fecha del Apertura –estaba aplazado– y se ratificó en la primera posición de la tabla de Liga con 34 puntos. Con ese puntaje el cuadro verdolaga se convirtió en el primer elenco que está matemáticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales de la Liga, que en esta parte del año, previa al Mundial, no se disputará con grupos como se hace habitualmente, sino que se jugarán partidos “mata-mata” en series de cuartos y semifinales para definir a los finalistas.

¿Qué dijo el técnico de Nacional tras el partido?

Jugar en Nacional no es fácil. Ponerse la camiseta del cuadro verdolaga genera mucha presión. Hay futbolistas muy buenos que no han logrado mostrar todo su potencial en el equipo. También otros que, con el tiempo, consiguen figurar. Andrés Sarmiento pertenece a los últimos. El extremo colombiano fue la ficha clave para que El Rey de Copas ganara un partido que se le estaba complicando.

El elenco paisa empezó ganando con un gol de Sarmiento al miunto 16. Ese fue el tiempo que necesitaron los dirigidos por Diego Arias para romper el cerco defensivo que armó Jaguares. “Creo que el partido de hoy fue bueno el primer tiempo. Tuvimos muchas situaciones bien elaboradas, con mucho control ante un rival que su propuesta era defender con muchos jugadores cerca de su portería. Mejoramos en ese aspecto, en relación con lo que ocurrió en otros partidos. Después, ellos con poco lograron el empate. Es natural que con ese resultado que vinieron a buscar se enredada un poco el juego”, analizó el técnico Diego Arias.

Al cuadro antioqueño le costó mucho elaborar jugadas de gol después del empate que marcó Cristian Álvarez a los 36 minutos. De hecho, hubo que esperar hasta bien entrado el segundo tiempo para que llegara el gol de Bello, que según el técnico verdolaga se dio en una jugada que ensayaron durante la semana en la que “Chicho” Arango se movía dentro del área y le abría un espacio al futbolista venezolano para que llegara “libre” al segundo palo.

“Al final logramos ganar un partido difícil. Ese rival ha obtenido puntos importantes. Los partidos en el fútbol colombiano son complicados. Algunas veces pensamos que vamos a ganar un partido solo por salir a la cancha, porque somos Nacional y no. Debemos entender que los juegos no son fáciles porque somos Nacional. Los jugadores se tienen que exigir al máximo para marcar diferencia. En Colombia los otros equipos se preparan para enfrentarnos y en el momento de dificultad se resolvió la situación y eso nos puso contentos porque nos ratificó en el primer lugar y nos dio energía y convicción para seguir adelante”, agregó Arias.