Nacional tendrá que esperar para debutar en el Clausura 2026, ¿por qué aplazaron el partido ante Chicó?

Atlético Nacional no podrá debutar el sábado en el Clausura 2026. El cuadro verde tenía programado su primer juego de la Liga del segundo semestre del año para las 4:00 p.m. del 25 de julio en el estadio La Independencia de Tunja, contra Boyacá Chicó. Sin embargo, el encuentro fue cancelado. Dimayor lo confirmó el miércoles en la noche. El cuadro verde, dirigido por Lucas González, jugó el martes en la tarde contra Tigres por Copa BetPlay –ganó 2-0–. El elenco antioqueño ya se alistaba para viajar a la capital de Boyacá para su duelo liguero, pero las autoridades de Tunja le comunicaron al ente rector del fútbol que no tenían la logística para que el encuentro se realice.

¿Qué dijeron las autoridades de Tunja?

El encuentro entre Chicó y Nacional de la primera fecha de la Liga-2, estaba programado desde enero. En el inicio de este año la Dimayor dio a conocer el calendario completo de los encuentros del año y las fechas para las que los había organizado. Además, el 24 de junio pasado, cuando publicó el fixture oficial del segundo semestre del año, ratificó sus plazos.

Por eso, había confianza en que el partido entre antioqueños y boyacenses se haría. Sin embargo, la Comisión Local de Fútbol de Tunja, en la que participan autoridades como la Policía Nacional, así como representantes del club Boyacá Chicó, y de la alcaldía de esa ciudad, le informó a Dimayor el miércoles que no se podía hacerse el encuentro porque, como había otro evento, no podían garantizar la seguridad en ambos.

“Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro. A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, DIMAYOR y en especial la ciudad de Tunja que deja de percibir una activación económica importante”, aseguró Dimayor en un comunicado.

El ente rector del fútbol profesional colombiano agregó que esta situación afecta el calendario de los equipos, que por lo general suele ser apretado durante el año porque se disputan, a la par, dos torneos: la Liga y la Copa colombiana. “Lamentamos profundamente lo que este aplazamiento pueda causar en terceros como equipos, aficionados, medios de comunicación y diferentes partes interesadas. Como explicamos, son situaciones ajenas a la DIMAYOR”, concluyó.