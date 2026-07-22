Nacional tendrá que esperar para debutar en el Clausura 2026, ¿por qué aplazaron el partido ante Chicó?

Atlético Nacional no podrá debutar el sábado en el Clausura 2026. El cuadro verde tenía programado su primer juego de la Liga del segundo semestre del año para las 4:00 p.m. del 25 de julio en el estadio La Independencia de Tunja, contra Boyacá Chicó. Sin embargo, el encuentro fue cancelado.
Dimayor lo confirmó el miércoles en la noche. El cuadro verde, dirigido por Lucas González, jugó el martes en la tarde contra Tigres por Copa BetPlay –ganó 2-0–. El elenco antioqueño ya se alistaba para viajar a la capital de Boyacá para su duelo liguero, pero las autoridades de Tunja le comunicaron al ente rector del fútbol que no tenían la logística para que el encuentro se realice.