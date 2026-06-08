Video | Peleas e insultos después del partido: estos fueron los lunares de la Final del Apertura entre Nacional y Junior

Cuando terminó el partido de vuelta de la final del Apertura entre Atlético Nacional y Junior, hubo un ambiente de desazón entre los aficionados del cuadro verde. Muchos bajaron de las tribunas del Atanasio con caras largas desde antes de que el juez central acabara el partido.
Al finalizar, muchos empezaron a gritar la típica canción “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, mientras los jugadores del cuadro verde salían de la cancha hacia el camerino y la gente de logística armaba la tarima para que Dimayor premiara al Junior por ser campeón de Liga.