Estas serían las ausencias de Nacional para el duelo ante Junior, este domingo en el Metropolitano

Por acumulación de tarjetas amarillas y lesión, estos jugadores del verde se pierden el juego de la cuarta fecha de los cuadrangulares. Conozca la lista de ausencias del ‘verde’ para el partido que define el liderato del Grupo B.

  • El delantero Alfredo Morelos será una baja importante para Atlético Nacional en el duelo ante Junior, este domingo. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 13 horas
Atlético Nacional que empató 1-1 en Ditaires con Junior, ahora viaja a Barranquilla para afrontar la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Además de los jugadores lesionados Juan José Arias, Juan Manuel Zapata, Andrés Sarmiento y Johan Castro, el cuadro verde no podrá contar con el delantero Alfredo Morelos, quien ajustó su quinta tarjeta amarilla en el torneo.

Le puede interesar: Nacional lo buscó con todo, pero Silveira y la mala fortuna firmaron el 1-1 ante Junior; vea los goles

Morelos, hombre clave para el ataque verdolaga, recibió una tarjeta amarilla en el duelo ante Junior por una falta sobre Guillermo Celis en ataque y por ello, se pierde el juego del domingo, a las 6:30 de la tarde, en el Metropolitano de Barranquilla.

El Rey de Copas necesita recuperar, fuera de casa, los puntos que no sumó como local y así mantener la primera opción de ser líder solitario del cuadrangular. Hay que recordar que, tras el empate, Junior y Nacional suman cinco puntos y están en la parte alta del Grupo B.

El técnico Diego Arias, fue autocrítico tras el empate ante Junior, resaltando que el primer tiempo del grupo no fue el esperado, pero resaltó que en la segunda parte los jugadores dieron todo para buscar revertir el marcador adverso.

Hay que recordar que América y DIM que hacen parte del mismo cuadrangular, se podrán al día, este jueves en el duelo previsto para las 6:30 de la tarde, en el Pascual Guerrero.

Siga leyendo: La millonaria cifra que Atlético Nacional dejará de recibir por jugar en Ditaires ante Junior

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué Alfredo Morelos es baja en Nacional contra Junior?
El delantero Alfredo Morelos recibió una tarjeta amarilla por una falta en el duelo anterior contra Junior, completando la quinta amonestación en el torneo. Por reglamento, debe cumplir una fecha de sanción en el próximo partido.
¿Cuál es la lista completa de lesionados de Atlético Nacional?
Además del suspendido Morelos, el técnico Diego Arias no podrá contar con los jugadores Juan José Arias, Juan Manuel Zapata, Andrés Sarmiento y Johan Castro, quienes actualmente se encuentran en proceso de recuperación por lesión.
¿A qué hora es el partido Junior vs Nacional?
El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga, se jugará este domingo a las 6:30 de la tarde (hora Colombia) en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

