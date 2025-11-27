Estas serían las ausencias de Nacional para el duelo ante Junior, este domingo en el Metropolitano

Morelos, hombre clave para el ataque verdolaga, recibió una tarjeta amarilla en el duelo ante Junior por una falta sobre Guillermo Celis en ataque y por ello, se pierde el juego del domingo, a las 6:30 de la tarde, en el Metropolitano de Barranquilla.

El Rey de Copas necesita recuperar, fuera de casa, los puntos que no sumó como local y así mantener la primera opción de ser líder solitario del cuadrangular. Hay que recordar que, tras el empate, Junior y Nacional suman cinco puntos y están en la parte alta del Grupo B.

El técnico Diego Arias, fue autocrítico tras el empate ante Junior, resaltando que el primer tiempo del grupo no fue el esperado, pero resaltó que en la segunda parte los jugadores dieron todo para buscar revertir el marcador adverso. Hay que recordar que América y DIM que hacen parte del mismo cuadrangular, se podrán al día, este jueves en el duelo previsto para las 6:30 de la tarde, en el Pascual Guerrero.



Siga leyendo: La millonaria cifra que Atlético Nacional dejará de recibir por jugar en Ditaires ante Junior Preguntas frecuentes sobre el tema: