Las bajas que tendrá Atlético Nacional para enfrentar a Cúcuta este miércoles

Atlético Nacional logró un valioso triunfo (2-1) ante Pasto como visitante en Nariño el pasado domingo, lo que le significó consolidarse en el liderato de la Liga Betplay 1-2026 y, de paso, asegurar el cupo a los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano con 13 fechas que ha disputado.

Con esa tranquilidad, luego de un semestre difícil en el que fue eliminado de Copa Sudamericana y ha sufrido ausencias de varios jugadores por lesiones o sanciones, el técnico Diego Arias deberá empezar a idear una nueva estrategia para el partido que se viene y mantener esa buena regularidad en el grupo, más allá de que tendrá nuevas bajas para el siguiente juego ante Cúcuta, este miércoles en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:30 de la noche.

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Los hombres que no podrán jugar esta vez, por acumulación de tarjetas amarillas, serán los laterales Andrés Felipe Román y Milton Casco, el creativo Edwin Cardona y el delantero Alfredo Morelos, quien suma nueve goles y está a uno del máximo anotador del certamen, Andrey Estupiñán, del Pasto.