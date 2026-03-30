Pese a su juventud, Juan Manuel Rengifo les da ejemplo a los referentes de Nacional

Con apenas 20 años —y a punto de cumplir 21 este 2 de abril— Juan Manuel Rengifo sigue confirmándose como una de las grandes apariciones de Atlético Nacional. Su registro de nueve goles no solo sorprende por su edad, sino también por el peso que han tenido sus anotaciones en momentos determinantes del equipo.
En un contexto donde la afición suele esperar protagonismo de referentes como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, ha sido precisamente el joven volante creativo quien ha tomado la responsabilidad en los momentos más calientes. Cuando “las papas queman”, como se dice en el fútbol, Rengifo no se esconde.
Su rendimiento no ha pasado desapercibido ni siquiera para el cuerpo técnico. El entrenador Diego Arias ha destacado en varias ocasiones su madurez competitiva y su carácter, asegurando que no se trata de un talento pasajero, sino de un jugador con mentalidad sólida desde sus inicios. Esa convicción se refleja en cada partido, donde su personalidad parece crecer con la presión.