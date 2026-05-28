¿Qué proponen en materia de impuestos los candidatos presidenciales punteros?

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó las propuestas tributarias incluidas en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y concluyó que ninguno plantea una reforma estructural en beneficios tributarios.
El estudio revisó los documentos oficiales de campaña presentados por cada aspirante. En el caso de Iván Cepeda, el análisis se basó en el texto “Programa de Gobierno 2026-2030”; para Abelardo de la Espriella se tomó el documento “Primeras 13 propuestas para reconstruir la patria milagro”, mientras que de Paloma Valencia se evaluaron los “111 puntos del plan de gobierno”.
Según el director del Observatorio Fiscal, Mauricio Salazar, el objetivo fue organizar y clasificar las propuestas tributarias presentes “en el papel” para que la ciudadanía pueda identificar los enfoques de cada candidatura en materia fiscal.
El informe señala que, aunque existen diferencias entre los candidatos, las tres campañas presentan un nivel limitado de detalle sobre implementación, focalización y efectos fiscales de las medidas propuestas.