¿Qué proponen en materia de impuestos los candidatos presidenciales punteros?

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizó las propuestas tributarias incluidas en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y concluyó que ninguno plantea una reforma estructural en beneficios tributarios. El estudio revisó los documentos oficiales de campaña presentados por cada aspirante. En el caso de Iván Cepeda, el análisis se basó en el texto “Programa de Gobierno 2026-2030”; para Abelardo de la Espriella se tomó el documento “Primeras 13 propuestas para reconstruir la patria milagro”, mientras que de Paloma Valencia se evaluaron los “111 puntos del plan de gobierno”. Según el director del Observatorio Fiscal, Mauricio Salazar, el objetivo fue organizar y clasificar las propuestas tributarias presentes “en el papel” para que la ciudadanía pueda identificar los enfoques de cada candidatura en materia fiscal. El informe señala que, aunque existen diferencias entre los candidatos, las tres campañas presentan un nivel limitado de detalle sobre implementación, focalización y efectos fiscales de las medidas propuestas.

¿Qué propone Iván Cepeda en materia tributaria?

El análisis indica que el enfoque tributario de Iván Cepeda está centrado en fortalecer el recaudo bajo criterios de equidad y progresividad, así como combatir la evasión fiscal y aumentar la capacidad de recaudo del Estado. Dentro de las medidas identificadas aparece la intención de vincular al sector privado “en función del fin común mediante el mecanismo de obras por impuestos”. El documento también menciona incentivos focalizados para empresas que contraten jóvenes certificados. Sin embargo, el Observatorio Fiscal advirtió que no queda claro qué se entiende exactamente por “joven certificado”, por lo que plantea interrogantes sobre el alcance de esa propuesta. El estudio agrega que la campaña no incorpora propuestas sobre impuestos territoriales ni detalla cuánto recaudo se esperaría obtener con las medidas planteadas.

¿Cuáles son las apuestas tributarias de Abelardo de la Espriella?

En el caso de Abelardo de la Espriella, el informe concluye que el eje principal de sus propuestas está en la simplificación regulatoria y la reducción de cargas tributarias para las empresas. El análisis recuerda que distintos estudios internacionales han señalado que Colombia es uno de los países más complejos para pagar impuestos, por lo que el candidato plantea medidas dirigidas a simplificar el sistema. Además, propone incentivos para estimular la inversión privada y beneficios tributarios para sectores culturales y eventos con potencial impacto en turismo y economía.

Sobre este punto, el Observatorio Fiscal llamó la atención sobre la necesidad de justificar este tipo de beneficios, teniendo en cuenta que el sector cultural ya registra una dinámica importante. El documento también contempla incentivos tributarios para inversiones en ciencia, tecnología e innovación relacionadas con educación pública. No obstante, el estudio advierte nuevamente que las propuestas carecen de detalles sobre implementación, alcances y efectos fiscales concretos.

¿Qué plantea Paloma Valencia sobre impuestos?

La propuesta tributaria de Paloma Valencia se concentra en la reducción de cargas impositivas y en la simplificación del sistema tributario. En impuestos nacionales, la candidata plantea reducir el impuesto sobre la renta empresarial, disminuir el impuesto de renta para pequeños empresarios, eliminar el impuesto al patrimonio y crear zonas francas agroindustriales.

A diferencia de los otros candidatos analizados, Valencia también incluye una propuesta relacionada con impuestos territoriales: reducir el impuesto predial. El Observatorio Fiscal sostiene que la visión de la candidata está basada en la idea de que menores impuestos pueden incentivar la inversión privada y dinamizar la economía. Sin embargo, al igual que en los otros programas revisados, el informe concluye que no existen detalles suficientes sobre la implementación ni estimaciones fiscales concretas.

¿Qué vacíos comunes encontró el Observatorio Fiscal?