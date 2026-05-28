“Me dejó tirada en el camino, pensé que me iba a matar”: denuncia de usuaria de transporte por plataforma en Medellín

La reacción del hombre, en vez de acoger su pedido de manera amistosa, fue emprenderla a insultos contra ella.

La mujer, en medio del llanto, cuenta que momentos después de abordar el carro en alquiler, un Nissan March de color gris, el conductor estaba manejando a alta velocidad y de forma imprudente, ante lo cual ella le pidió de forma educada que fuera más lento y con más cuidado.

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Una joven todavía alterada por los nervios relató la experiencia traumática que, según ella, le ocurrió dentro de un servicio de transporte que había pedido a través de una plataforma digital, cuando llegó a creer incluso que su vida estaba en riesgo.

“Yo sentía que se quería matar. Le pedí el favor muy decentemente de que disminuyera su velocidad y me empezó a insultar, me trató de perra, me trató de estúpida”, añadió la víctima.

Posteriormente, la dejó tirada en la calle, pero lo peor fue que, por los insultos que continuaban, ella temió que se iba a bajar a pegarle.

“A cuántas mujeres más les habrá pasado y, gracias a Dios, a mí no me pasó nada, pero creí que ese señor me iba a matar”, puntualizó la mujer.

Este episodio bochornoso está lejos de ser el primero que involucra a carros contratados mediante plataformas digitales en el Valle de Aburrá. A principios de abril pasado, un hombre, conductor de un auto que prestaba este tipo de servicio, fue judicializado por presuntamente haber robado y abusado sexualmente de por lo menos dos mujeres extranjeras en Medellín y Envigado.

En ese caso, de acuerdo con las autoridades, el hombre habría llegado procedente de la costa atlántica y alquilaba un vehículo particular, el cual registró en plataformas digitales de transporte para contactar a sus víctimas.

Las indagaciones adelantadas por un fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Medellín permitieron establecer que el procesado no solo habría utilizado un vehículo alquilado para cometer los delitos, sino que además presuntamente recurrió a la falsificación de una licencia de conducción a nombre de un tercero.

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El implicado fue imputado por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.