“Me dejó tirada en el camino, pensé que me iba a matar”: denuncia de usuaria de transporte por plataforma en Medellín

Una joven todavía alterada por los nervios relató la experiencia traumática que, según ella, le ocurrió dentro de un servicio de transporte que había pedido a través de una plataforma digital, cuando llegó a creer incluso que su vida estaba en riesgo.
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La mujer, en medio del llanto, cuenta que momentos después de abordar el carro en alquiler, un Nissan March de color gris, el conductor estaba manejando a alta velocidad y de forma imprudente, ante lo cual ella le pidió de forma educada que fuera más lento y con más cuidado.
La reacción del hombre, en vez de acoger su pedido de manera amistosa, fue emprenderla a insultos contra ella.