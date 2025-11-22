Bayern de Múnich remontó con furia y aplastó 6-2 al Friburgo: ¿cómo le fue a Luis Díaz?

En una jornada que comenzó teñida de sorpresa y preocupación, el Bayern de Múnich demostró por qué sigue siendo el amo y señor de la Bundesliga. Después de ir cayendo 2-0 en apenas 16 minutos, el gigante alemán despertó con una fuerza incontenible, remontó, goleó 6-2 al Friburgo y extendió a 17 su racha de partidos sin conocer la derrota. En medio de la exhibición bávara, Luis Díaz volvió a ser protagonista silencioso: no marcó, pero jugó los 90 minutos, participó activamente en los ataques y fue parte esencial de la maquinaria ofensiva que arrolló al rival.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4