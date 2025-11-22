x

UdeA alertó por profesor desaparecido en el occidente de Antioquia

La última información conocida sobre el docente de física antes de su desaparición indica que se movilizaba en una moto por el municipio de Uramita.

  • Daniel Fernando Higuita, profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, fue visto por última vez en el municipio de Uramita. FOTO: Julio César Herrera Echeverri | UdeA
El Colombiano
22 de noviembre de 2025
La Universidad de Antioquia reveló que uno de sus docentes identificado como Daniel Fernando Higuita Borja, adscrito al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se encuentra desaparecido desde hace tres días.

Su rastro se perdió el pasado 19 de noviembre en una zona de tránsito entre los municipios de Uramita y Cañasgordas, en el occidente de Antioquia.

La institución informó que el docente salió desde Medellín con destino a la vereda La Aguada, en jurisdicción de Cañasgordas, pero no llegó a su destino.

Su último contacto conocido con un familiar se registró a las 5:45 de la tarde de ese mismo día, cuando se encontraba en el municipio de Uramita. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

El profesor Higuita viajaba en una moto AKT Flex blanca, placa RSJ 30C, y al momento de su desaparición vestía impermeable gris, botas, camisa gris, sudadera negra y llevaba un bolso negro, según detalló la universidad en su comunicado.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales, así como a la comunidad en general, para sumarse a las labores de búsqueda.

“Solicitamos de su colaboración para difundir la información sobre la desaparición del profesor Daniel Fernando Higuita Borja”, señaló la Facultad, que reiteró la importancia de cualquier dato que permita avanzar en su localización. También instó a quienes puedan aportar información a comunicarse con los organismos de emergencia del municipio.

Las líneas habilitadas para brindar información son Bomberos de Cañasgordas en los números 320 694 0845 y 310 897 8368. La universidad agradeció el apoyo de la ciudadanía y reiteró su preocupación por el bienestar del docente.

