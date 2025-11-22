UdeA alertó por profesor desaparecido en el occidente de Antioquia

La Universidad de Antioquia reveló que uno de sus docentes identificado como Daniel Fernando Higuita Borja, adscrito al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se encuentra desaparecido desde hace tres días. Su rastro se perdió el pasado 19 de noviembre en una zona de tránsito entre los municipios de Uramita y Cañasgordas, en el occidente de Antioquia. La institución informó que el docente salió desde Medellín con destino a la vereda La Aguada, en jurisdicción de Cañasgordas, pero no llegó a su destino.

Su último contacto conocido con un familiar se registró a las 5:45 de la tarde de ese mismo día, cuando se encontraba en el municipio de Uramita. Desde entonces no se sabe nada de su paradero. El profesor Higuita viajaba en una moto AKT Flex blanca, placa RSJ 30C, y al momento de su desaparición vestía impermeable gris, botas, camisa gris, sudadera negra y llevaba un bolso negro, según detalló la universidad en su comunicado. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales, así como a la comunidad en general, para sumarse a las labores de búsqueda.