UdeA alertó por profesor desaparecido en el occidente de Antioquia

La Universidad de Antioquia reveló que uno de sus docentes identificado como Daniel Fernando Higuita Borja, adscrito al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, se encuentra desaparecido desde hace tres días.
Su rastro se perdió el pasado 19 de noviembre en una zona de tránsito entre los municipios de Uramita y Cañasgordas, en el occidente de Antioquia.
La institución informó que el docente salió desde Medellín con destino a la vereda La Aguada, en jurisdicción de Cañasgordas, pero no llegó a su destino.