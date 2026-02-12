Como en los tiempos de Asprilla, el Tren y James en Europa: Luis Díaz paraliza al país cuando juega

Lo que está ocurriendo con Luis Díaz en el Bayern Múnich recuerda inevitablemente a otras épocas doradas del fútbol colombiano en Europa. Como sucedía con Faustino Asprilla en el Parma, Adolfo “el Tren” Valencia en el propio Bayern o James Rodríguez en el Real Madrid, hoy ningún colombiano quiere perderse un partido del extremo guajiro. Las agendas se ajustan a la hora del compromiso, las conversaciones giran en torno a su rendimiento y el país vuelve a madrugar, tardear o trasnochar para verlo brillar. Luis Díaz no descansa. Apenas termina un partido, ya está enfocado en el siguiente. Este sábado 14 de febrero, el Bayern Múnich recibirá al Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga, en un duelo que comenzará a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por la plataforma Disney+. Una nueva oportunidad para que el colombiano extienda su espectacular momento.

El guajiro atraviesa una racha encendida: ha marcado en tres partidos consecutivos y suma cinco goles en ese lapso. Su influencia en el frente de ataque bávaro ha sido determinante, aportando desequilibrio, velocidad y definición en un tramo clave de la temporada. Frente al Werder Bremen, que marcha en la casilla 16 de la tabla y lucha por salir de la zona baja, Díaz buscará ampliar su cuenta y sostener al Bayern en la cima.

El contexto competitivo añade tensión al compromiso. El equipo de Múnich saltará al campo conociendo el resultado del Borussia Dortmund, su más inmediato perseguidor, que abrirá la jornada este viernes ante el Mainz. La diferencia entre ambos es de apenas seis puntos, un margen que no admite distracciones. Cualquier paso en falso puede resultar lapidario en la carrera por el título. Además, el Bayern ha dejado ciertas dudas en sus últimos partidos como local, algo que no quiere repetir ante un rival necesitado. El técnico Vincent Kompany analiza variantes para presentar un once de gala, aunque con posibles modificaciones obligadas por el desgaste reciente. La eliminatoria frente al Leipzig por la Copa de Alemania exigió al máximo al plantel, y tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva han manifestado su preocupación por el estado físico de los jugadores. Se acerca el tramo decisivo de la temporada y la administración de cargas será fundamental. Kompany ya advirtió que en cualquier momento será necesario rotar y dar descanso a los habituales titulares, aunque aún no tiene una fecha definida para hacerlo. Ante Werder Bremen podría comenzar a dosificar minutos de piezas clave como Michael Olise, Harry Kane o el propio Luis Díaz, quienes han disputado prácticamente todos los encuentros de Bundesliga.