Como en los tiempos de Asprilla, el Tren y James en Europa: Luis Díaz paraliza al país cuando juega

Lo que está ocurriendo con Luis Díaz en el Bayern Múnich recuerda inevitablemente a otras épocas doradas del fútbol colombiano en Europa. Como sucedía con Faustino Asprilla en el Parma, Adolfo “el Tren” Valencia en el propio Bayern o James Rodríguez en el Real Madrid, hoy ningún colombiano quiere perderse un partido del extremo guajiro. Las agendas se ajustan a la hora del compromiso, las conversaciones giran en torno a su rendimiento y el país vuelve a madrugar, tardear o trasnochar para verlo brillar.
Luis Díaz no descansa. Apenas termina un partido, ya está enfocado en el siguiente. Este sábado 14 de febrero, el Bayern Múnich recibirá al Werder Bremen por la fecha 22 de la Bundesliga, en un duelo que comenzará a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por la plataforma Disney+. Una nueva oportunidad para que el colombiano extienda su espectacular momento.