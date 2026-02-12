En vivo | Expectativa por decisión sobre la libertad de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana

A las 2:34 de la tarde y con apenas cuatro minutos de retraso, comenzó este jueves la que se espera sea la jornada definitiva para que un juez defina si el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA Juan David Palacio va a la cárcel o puede gozar de libertad mientras concluye el proceso penal que pesa contra él por presunta corrupción en la celebración de varios contratos entre esa entidad y los bomberos de Itagüí.

El caso tiene que ver con seis contratos por casi $18.000 millones que habrían sido direccionados entre 2021 y 2022, según la Fiscalía, hacia el cuerpo de socorro mencionado para beneficiar intereses particulares, entre otros el de su gerente de entonces, Misael Cadavid, quien se encontraba . Por eso, junto con Palacio, desde el pasado 26 de enero comenzaron a responder en audiencia de imputación dos exsubalternas suyas -Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla- lo mismo que Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

A los tres primeros, el juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías les avaló la imputación por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que al cuarto por una supuesta falsedad en documento privado.

El fiscal de la unidad anticorrupción asignado pidió que Cardona no fuera cobijado con medida de aseguramiento y las dos exfuncionarias tuvieran un tratamiento más benévolo, sin cárcel, no ocurrió lo mismo con Palacio.

Esto debido a que el funcionario judicial consideró que su rol fue determinante en la supuesta comisión de un ilícito que habría involucrado la pérdida de $2.481 millones del erario público, que representaban una buena tajada del monto contratado.

Pero además porque, según dijo, antes de salir de la institución, este nombró a 25 funcionarios que aún siguen allí y le podrían pasar información. Además, recordó que, previo a la entrega de su cargo a su sucesora, habría ordenado que se formatearon tres computadores: el suyo, el de su asistente y el de la Secretaria General.

Dentro de este mismo proceso ya hay dos personas entre rejas: Cadavid y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa. También está judicializado el exjefe de los bomberos de Itagüí Elkin González, quien no obstante enfrenta la investigación en libertad.

A continuación, los hechos más relevantes que están aconteciendo en el transcurso de la audiencia:

2:34 p.m. Inicio de la audiencia con la verificación de la presencia de los interesados por parte de una oficial del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín.

2:43 p.m. El le da la palabra al defensor de Juan David Palacio, Andrés López, para realizar su contra argumentación con relación al acervo presentado por la Fiscalía.

El abogado López indica que Palacio siempre, incluso antes de ser llamado por las autoridades, estuvo dispuesto a darle su versión de los hechos a la Fiscalía, además de que se ha presentado a todos los llamados de la judicatura a pesar de sus múltiples ocupaciones.

Apunta el abogado que por el cargo de director no se pude inferir la autoría de Palacio en la comisión de los delitos imputados y pregunta específicamente cuál fue su actuación al respecto y “cuál fue la fase de la ejecución en la que intervino”.

“Siempre cumplió su rol como director (...)” y cruzó comunicaciones notificando a sus subalternos si existía alguna novedad para notificar o denunciar, según dijo el abogado.

Aseveró que Palacio no participó en la firma de los contratos ni en su liquidación y dentro del reglamento del AMVA se permite la delegación de estas funciones lo mismo que la supervisión, por tanto “ese interés indebido no se infiere por la jerarquía”. Pide igualmente que se argumente cuál fue el interés concreto del exfuncionario en estos contratos y por qué ese interés era indebido, y fuera de eso, en qué hechos concretos se apoya ese señalamiento porque en su concepto, lo dicho hasta ahora por el fiscal no es suficiente para inferirlo.

“No se dijo en la ejecución de cada contrato con bomberos cuál fue la actuación del señor Juan David” agregó López y ratificó que su representado no tuvo un rol allí al indicar que los subdirectores tenían autonomía para realizar las contrataciones como función delegada y “el exdirector no actuó en ninguna fase”.

Según él, aparte de que no se comprueba el interés indebido tampoco se hace con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros por parte de Palacio. Y preguntó cuál era específicamente la función de Palacio sobre el uso del dinero, “dónde está el rastro documental” de su actuación decisoria”, dijo.

“El señor Juan David Palacio tenia una confianza legítima en sus subdirectores”, confiaba en que acatarían las normas y prevendrían los riesgos de las contrataciones, ni tenía razones para dudar de ellos, añadió.

Vale la pena recordar que el fiscal del caso mostró cómo medios de comunicación como EL COLOMBIANO habían advertido en su momento de los riesgos que podría haber al contratar con Misael Cadavid, quien estaba haciendo proselitismo para acceder al Congreso y había manifestado que dirigiría su campaña a obtener el apoyo de sus colegas bomberos.

3:45 p.m. El abogado defensor trata de desvirtuar los chats donde se menciona el presunto entramado corrupto en el AMVA encabezado por Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, diciendo que este no tuvo ninguna participación en el grupo mencionado de “amigos”.

López dice además que la elección de Palacio como director del AMVA fue producto de una decisión colegiada de los diez alcaldes de los municipios metropolitanos, no solo del de Medellín, como planteó la Fiscalía. Así mismo, que los nombramientos de las señoras Roldán y Montoya como subdirectoras del área ambiental, cada una en su momento, gozaron de legalidad.

Agrega que tampoco hubo obstrucción a la investigación, como motivo posible para la medida de aseguramiento. Para empezar, busca desvirtuar que los nombramientos que hizo Palacio fueran caprichosos para ubicar fichas afines a él, como lo dijo la Fiscalía, sino que obedecieron a un estudio técnico elaborado por la Universidad de Antioquia como insumo para sustentar la necesidad de un proceso de modernización en la entidad.

4:23 p.m.. El abogado defensor aclaró que los cargos proveídos no fueron 25 ni 30, como se ha dicho, sino 20 y que 10 corresponden a nombramientos antes de diciembre y otros diez en ese mes, más seis cargos que correspondían a reemplazo de funcionarios que habían salido ya.