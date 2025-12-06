x

El Bayern vuelve y golea, ¿cómo le fue a Luis Díaz?

Aplastó 5-0 al Stuttgart para afianzarse en la cima de la Bundesliga. Mientras Harry Kane se despachó con un triplete, el extremo colombiano fue decisivo con una asistencia.

  • Luis Díaz volvió a ser de los más destacados de su equipo en la victoria 5-0 en la Bundesliga. FOTO @FCBayernEN
    Luis Díaz volvió a ser de los más destacados de su equipo en la victoria 5-0 en la Bundesliga. FOTO @FCBayernEN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 10 horas
bookmark

El Bayern Múnich consolidó su dominio absoluto en la Bundesliga al propinar una contundente goleada de 5-0 al Stuttgart como visitante. El equipo bávaro mantiene su racha invicta y se afianza como líder solitario del torneo con 37 puntos, resultado de 12 victorias y un solo empate.

En esta nueva exhibición de poder ofensivo, la estrella inglesa Harry Kane se robó el show con un espectacular hat-trick (goles en los minutos 65, 82 de penalti y 88), sumándose al tempranero tanto de Konrad Laimer (10’).

Díaz, pieza clave pese a la amarilla

El extremo colombiano, cuyo nombre sigue siendo fundamental en el andamiaje del equipo dirigido por Vincent Kompany, jugó los 90 minutos y demostró su importancia en la construcción del juego ofensivo.

Aunque desperdició una clara oportunidad de gol, el jugador se reivindicó siendo partícipe de la jugada que culminó en el 3-0 provisional. Con un sutil pase, el colombiano contribuyó a la asistencia del tanto marcado por Josip Stanišić. Este pase no es un dato menor, ya que eleva su registro personal a 13 asistencias desde su llegada al club alemán, demostrando su visión de juego. Además de su rol como asistente, el extremo se mantiene como una amenaza constante en el área, ocupando la tercera posición en la tabla de goleadores de la Bundesliga con 7 tantos.

Lamentablemente, la jornada no fue perfecta. El colombiano recibió una tarjeta amarilla que acarrea suspensión, obligándolo a perderse el próximo compromiso de Liga. El Bayern Múnich enfrentará al Mainz el 14 de diciembre sin su versátil atacante.

Con este resultado, el gigante bávaro envía un claro mensaje de que la pelea por el título pasa inexorablemente por Múnich, mientras espera el regreso de su figura colombiana para la recta final del año.

