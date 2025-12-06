Confirmado: estos serán los rivales europeos de Colombia en la fecha de amistosos de marzo, previa al Mundial

El reto más grande de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026 será la Selección de Portugal. Para llegar bien preparado a la Copa del Mundo y con el fogueo suficiente para no amedrentarse contra el equipo de Cristiano Ronaldo, el entrenador argentino Néstor Lorenzo solicitó que los juegos amistosos de la doble fecha Fifa de marzo fueran contra selecciones europeas. La Federación cumplió. Desde hace un tiempo se especulaba con que enfrentarían al seleccionado de Francia. Este sábado 6 de diciembre, antes del inicio de la definición del calendario del Mundial en Washington, se confirmó que el encuentro ante el elenco galo, vigente subcampeón del mundo, será el próximo 29 de marzo en territorio estadounidense.

La comunicación oficial la hizo la Federación de Fútbol de Francia. Ya el jueves, en las ruedas de prensa posterior al sorteo de la fase de grupos, el entrenador de Croacia, Zlatko Dalić, confirmó que el equipo que dirige se enfrentará contra Colombia en la jornada de amistosos de marzo. La fecha aún no se tiene confirmada. No obstante, se estima que será el primer duelo que se dispute.

¿Por qué era importante enfrentar equipos europeos?

La última vez que la Selección Colombia enfrentó a un seleccionado europeo fue el 26 de marzo de 2024, cuando se estaba preparando para la Copa América de Estados Unidos en la que fue subcampeón. Aquel día enfrentó al equipo nacional de Rumania, al que venció 2-3 y le quitó un invicto largo. Días antes, el 22 de ese mes, se midió contra la Selección de España de Lamine Yamal que, a la postre, terminaría siendo campeona de la Eurocopa y la venció 0-1. Por lo general, los cuadros del Viejo Continente son los que mejor nivel competitivo tienen. Por eso, enfrentarse con Francia (finalista en 2022) y Croacia (finalista en 2018) es un buen termómetro para el elenco dirigido por Néstor Lorenzo que, se espera, sea protagonista en la Copa del Mundo 2026.

El cuadro nacional, además, ha tenido en su preparación juegos contra rivales de diferentes confederaciones, algo que resulta importante de cara al Mundial. Por un lado, en los amistosos de octubre de 2025 se midió contra cuadro de Concacaf. Primero venció 0-4 a México, mientras que después igualó sin tantos con Canadá.

Entre tanto, en noviembre tenía planeado un encuentro contra un rival de Asia y otro de África. Inicialmente, los colombianos enfrentarían a Australia –queda en Oceanía, pero juega las eliminatorias en el gran continente–, y Nigeria. No obstante, los africanos clasificaron a la última ronda del repechaje local para el Mundial y no pudieron cumplir con el amistoso.