Boca Juniors respalda la suspensión del torneo y denuncia un clima de crisis en el fútbol argentino

El Boca Juniors anunció oficialmente que acompañará la decisión de suspender la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, medida adoptada de manera conjunta por los clubes y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. El club justificó su postura en la necesidad de preservar la estabilidad institucional del fútbol argentino ante una situación que calificó como excepcional.

En un comunicado difundido por su Comisión Directiva, la entidad xeneize expresó además su solidaridad con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino, quienes —según el texto— han sido objeto de reiterados ataques que también afectan a sus familias. Boca manifestó su “abrazo más sincero” y cuestionó el impacto personal de la situación.

Una medida “excepcional” ante un escenario tenso

El club sostuvo que la suspensión se enmarca en un contexto de fuerte preocupación institucional para todo el sistema futbolístico nacional. Según el comunicado, las actuaciones impulsadas recientemente contra autoridades de la AFA y la forma en que se han hecho públicas determinadas decisiones exceden un debate administrativo y afectan directamente el normal funcionamiento de las competiciones.

Para Boca, la regularidad de las instituciones que organizan los torneos es un pilar fundamental para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. En ese sentido, advirtió que cuando ese equilibrio se ve alterado, los clubes deben adoptar posturas firmes para resguardar el orden institucional.

Defensa del modelo tradicional del fútbol argentino

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la defensa del modelo asociativo histórico del fútbol argentino, basado en clubes sin fines de lucro, administrados por sus socios y con una función social marcada. La institución de La Ribera subrayó que proteger ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier intento de debilitarlo.

El comunicado enfatiza que actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando están en juego principios estructurales del sistema. En esa línea, Boca ratificó su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las entidades deportivas del país.