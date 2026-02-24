Gigantesco alud taponó la autopista Medellín - Bogotá: equivale a 4.200 volquetas

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones tiene cerrada por completo desde la madrugada de este martes la autopista Medellín - Bogotá.
De acuerdo con los primeros reportes del Invías, el alud fue de cerca de 40.000 metros cúbicos, equivalentes a unas 4.285 volquetas.
El material quedó obstruyendo el kilómetro 50 + 700 de ese importante corredor nacional, a la altura del municipio de San Luis.