“Fue un desastre el partido, nos deberían echar a todos”, Hernán Darío Bolillo, al ser goleado por Guatemala

Muy acalorada y polémica, así resultó la rueda de prensa del técnico antioqueño Hernán Darío Bolillo Gómez, tras la derrota 6-0 de El Salvador a manos de Guatemala, por la segunda fecha de la Liga de Naciones de Concacaf. El entrenador fue cuestionado y en su particular estilo respondió con frases como: “Fue un desastre el partido, mañana nos deberían echar a todos”, por el resultado abultado que generó descontento entre aficionados y periodistas que cuestionaron al técnico. En otra respuesta, Bolillo afirmó que “este es un resultado saca técnicos”. Además, reconoció que no son favoritos de nada. “Te voy a ser sincero y bien claro, nosotros no somos favoritos en ninguna parte, tenemos que seguir trabajando, mejorando y produciendo en el campo para llegar a ser favoritos”. Entérese: Video | Con goles de Vinicius y Raphinha, un renovado Brasil le ganó 4-2 a Australia en partido amistoso

“Vine por respeto a ustedes, pero no quería venir, me quiero ir ya, somos un desastre y no tengo explicación de qué pasó. Tengo claro que el rival fue superior en capacidad, velocidad, actitud, parecían en un Mercedes y nosotros en el Renault 4, entonces qué les voy a explicar yo aquí, nada”. Ante el cuestionamiento de otro periodista Bolillo enfatizó: “¿Qué le puedo decir yo a la afición? Nada, meterme 10 metros bajo tierra, porque qué más le puedo decir, qué pena con la afición. Hoy retrocedimos como nunca, nos falta todo”. Desde su llegada en febrero de 2025, el camino del Bolillo con El Salvador no ha sido fácil. Acumula 23 partidos dirigidos, de los cuales ha ganado cuatro, empatado ocho y perdido once, siendo esta goleada de 6-0 una de las más abultadas. Conozca: Continúa el rifirrafe: FIFA acusó a la UEFA de desinformar sobre proyecto frustrado de capital privado En el ítem de goles a favor y en contra, tiene 21 y 32, respectivamente, otro dato negativo que impacta en el rendimiento general. El 6-0 de la Liga de Naciones de Concacaf se une al 4-0 que había sufrido ante Surinam por la Eliminatoria el Mundial de Norteamérica y el 3-0 contra Panamá en la misma competencia.

Bolillo, quien ha tenido experiencia mundialista con las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá en los mundiales de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018, llegó a El Salvador con un gran rótulo de técnico ganador y por ello había gran expectativa por lo que pudiera lograr con la selección. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A nivel de selecciones nacionales, también pasó por Guatemala y Honduras.

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