“Fue un desastre el partido, nos deberían echar a todos”, Hernán Darío Bolillo, al ser goleado por Guatemala

Muy acalorada y polémica, así resultó la rueda de prensa del técnico antioqueño Hernán Darío Bolillo Gómez, tras la derrota 6-0 de El Salvador a manos de Guatemala, por la segunda fecha de la Liga de Naciones de Concacaf.
El entrenador fue cuestionado y en su particular estilo respondió con frases como: “Fue un desastre el partido, mañana nos deberían echar a todos”, por el resultado abultado que generó descontento entre aficionados y periodistas que cuestionaron al técnico.
En otra respuesta, Bolillo afirmó que “este es un resultado saca técnicos”.
Además, reconoció que no son favoritos de nada. “Te voy a ser sincero y bien claro, nosotros no somos favoritos en ninguna parte, tenemos que seguir trabajando, mejorando y produciendo en el campo para llegar a ser favoritos”.
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