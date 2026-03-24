Bolivia, entre los seis países que lucharán desde este jueves en el minitorneo rumbo al Mundial 2026

Seis selecciones acuden al último llamado para el Mundial de 2026 en un minitorneo de repesca que se disputará en México entre el jueves y el martes próximo, un mes después de que el país anfitrión de la Copa del Mundo fue sacudido por una ola de violencia narco. La furia criminal se expandió por 20 de los 32 estados mexicanos en retaliación por la muerte en un operativo militar del mayor capo del país. El golpe de los narcotraficantes hizo temer por el futuro del minicertamen y de México como sede del Mundial. Pero un mes después, las autoridades y la FIFA se muestran en calma y ya recibieron a las seis selecciones que competirán por los dos últimos cupos para el torneo de Norteamérica 2026: Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Los combinados fueron escoltados a su llegada a suelo azteca por efectivos del ejército y la Guardia Nacional. Lea: Díaz y Suárez superan en goles a las duplas de Argentina, Brasil y España, ¿es el mejor ataque de nuestra historia? Para garantizar la tranquilidad en México durante la mayor cita del fútbol, que comienza el 11 de junio, las autoridades desplegaron un operativo con casi 100.000 elementos de seguridad pública y privada. “Las cosas se han calmado, pero la seguridad del equipo está reforzada para los playoffs”, escribió la Federación de Fútbol de Nueva Caledonia en sus redes sociales al arribar a México, que organiza la Copa junto a Estados Unidos y Canadá. Los seis combinados se dividirán en dos grupos que pugnarán por los pases en Monterrey y Guadalajara, epicentro de la violencia criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 22 de febrero.

Bolivia e Irak: fin a largas ausencias

En Monterrey, que al igual que Guadalajara albergará partidos del Mundial, Bolivia comenzará la batalla por regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994. La Verde convirtió en fortín la altura de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y acabó en la séptima casilla de la eliminatoria sudamericana. Sin grandes figuras y apelando a jugadores de su débil rentado local, buscará vencer el jueves a Surinam (5:00 p.m.) en el estadio de Monterrey para luego librar la última pelea el martes con Irak. El dueño del boleto acompañará a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I. Le puede interesar: La Selección de Bolivia se enfrentará a Surinam, otro “milagro” de las eliminatorias en el repechaje intercontinental “Surinam nos va a presentar jugadores fuertes y rápidos, que no son demasiado de construir juego, sino de buscar ganar los espacios una vez que recuperan el balón”, dijo Oscar Villegas, seleccionador de Bolivia. Villegas no convocó al goleador histórico Marcelo Martins Moreno, quien regresó de su retiro para intentar alcanzar el sueño mundialista. Surinam, por su parte, busca su primera participación en un Mundial de la mano del entrenador neerlandés Henk ten Cate. El territorio sudamericano, que disputa las clasificatorias de Concacaf, ha sido la cuna de legendarios jugadores como Edgar Davids o Clarence Seedorf, quienes sin embargo defendieron a Países Bajos. La antigua colonia neerlandesa lleva más de tres décadas contribuyendo al éxito de la Oranje, pero ahora son sus jugadores nacidos en Europa quienes están cerca de llevar al país más pequeño de Latinoamérica a su primer Mundial. Irak esperará el resultado del choque entre sudamericanos tras vivir una odisea para llegar a México por cuenta de la guerra en Oriente Medio. Con una ausencia de 40 años en la mayor cita del balompié, desde México 1986, los iraquíes tuvieron complicaciones para reunir a sus jugadores y luego sus futbolistas hicieron un largo viaje de 25 horas (16 en avión) para llegar al minitorneo.

Nueva Caledonia, contra los pronósticos