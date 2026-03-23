Díaz y Suárez superan en goles a las duplas de Argentina, Brasil y España, ¿es el mejor ataque de nuestra historia?

En el fútbol de las grandes ligas deslumbran las estrellas. Los jugadores de más alto nivel se ubican en el Viejo Continente, aunque últimamente en Brasil también. La Liga en España, Serie A en Italia, Bundesliga en Alemania, Premier League en Inglaterra, Ligue One en Francia, Primeira Liga en Portugal, Superliga de Turquía, Liga Premier de Rusia y Eredivisie de Países Bajos concentran a la mayoría de delanteros que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026.
La representación colombiana en el frente de ataque de los clubes europeos está compuesta por jugadores como Duván Zapata (Torino, Italia), Daniel Mosquera (Hellas Verona, Italia), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia), Jhon Durán (Zenit, Rusia), Camilo Durán (Qarabag, Azerbaiyán), Juan Camilo “Cucho Hernández” (Betis, España), pero hay dos nombres que sobresalen: Luis Fernando Díaz (Bayern, Alemania) y Luis Javier Suárez (Sporting, portugal).
Los llamados a liderar el ataque tricolor son Díaz y Suárez, ambos de magnífica temporada en sus clubes Bayern Múnich y Sporting CP, respectivamente. Se han ganado la titular en estos equipos y han mantenido un aporte ofensivo a lo largo de la temporada 2025/2026.
Sus números esta temporada en Europa están a la altura de los registros de las duplas de ataque de las selecciones candidatas a ganar la Copa del Mundo. Se hace la comparativa con los dos jugadores que más aporte han tenido en el curso del año en el fútbol europeo que representan las siguientes selecciones: Argentina, Francia, España y Brasil.