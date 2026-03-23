Díaz y Suárez superan en goles a las duplas de Argentina, Brasil y España, ¿es el mejor ataque de nuestra historia?

En el fútbol de las grandes ligas deslumbran las estrellas. Los jugadores de más alto nivel se ubican en el Viejo Continente, aunque últimamente en Brasil también. La Liga en España, Serie A en Italia, Bundesliga en Alemania, Premier League en Inglaterra, Ligue One en Francia, Primeira Liga en Portugal, Superliga de Turquía, Liga Premier de Rusia y Eredivisie de Países Bajos concentran a la mayoría de delanteros que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026. La representación colombiana en el frente de ataque de los clubes europeos está compuesta por jugadores como Duván Zapata (Torino, Italia), Daniel Mosquera (Hellas Verona, Italia), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia), Jhon Durán (Zenit, Rusia), Camilo Durán (Qarabag, Azerbaiyán), Juan Camilo “Cucho Hernández” (Betis, España), pero hay dos nombres que sobresalen: Luis Fernando Díaz (Bayern, Alemania) y Luis Javier Suárez (Sporting, portugal). Los llamados a liderar el ataque tricolor son Díaz y Suárez, ambos de magnífica temporada en sus clubes Bayern Múnich y Sporting CP, respectivamente. Se han ganado la titular en estos equipos y han mantenido un aporte ofensivo a lo largo de la temporada 2025/2026. Sus números esta temporada en Europa están a la altura de los registros de las duplas de ataque de las selecciones candidatas a ganar la Copa del Mundo. Se hace la comparativa con los dos jugadores que más aporte han tenido en el curso del año en el fútbol europeo que representan las siguientes selecciones: Argentina, Francia, España y Brasil.

Los “luchos”, carta de gol criollo

En Alemania, el nombre de Luis Díaz generó expectativas cuando el Bayern desembolsó 70 millones de euros por el oriundo de Barrancas. Las críticas después de 8 meses han sido positivas, el impacto del guajiro en el ataque bávaro es notable. Después de 38 partidos con el Gigante de Baviera, consiguió 22 goles y 19 asistencias, un total de 41 aportes directos en anotaciones de su club. Junto a Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Lennart Karl y Jamal Musiala, forma uno de los ataques más temidos del mundo. Luis Javier Suárez cargó una mochila muy pesada desde el inicio, pues el ambiente no era favorable porque, si bien había una fe puesta en el jugador por parte de la directiva del Sporting de Lisboa, la hinchada y los medios locales se cuestionaron si el samario era el indicado para reemplazar al ídolo y goleador de la institución, el sueco Vyktor Gyokeres. El colombiano costó 20 millones de dólares más tres en variables, ocupando el cuarto puesto entre las contrataciones más costosas en la historia del club. Con carácter y efectividad, Suárez se ganó la confianza de la hinchada verdiblanca y demostró por qué fue el apuntado a liderar el ataque del conjunto lisboeta, demostrando destreza para conseguir dianas de gran factura, marcando de cabeza, con ambas piernas, dentro y fuera del área, y lo más importante, goles decisivos como aquel doblete ante Paris Saint Germain en Champions o los goles que le ha marcado a FC Porto y Benfica en los clásicos nacionales. Registra 33 tantos y 7 asistencias en 42 partidos disputados. Se destacan 7 goles “agónicos” en tiempo de reposición. En el último partido de la Selección Colombia, el 9 de septiembre de 2025, Luis Suárez se despachó con 4 goles, registrando un hito histórico en el equipo cafetero. Por su parte, Lucho Díaz no ha marcado esta temporada con el conjunto tricolor.

“Killers” del campéon

Argentina goza de una generación dorada que, comandada por Lionel Messi, logró ganar los últimos 4 torneos que han disputado (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024), además de cabalgar de principio a fin las eliminatorias sudamericanas, donde se clasificó al Mundial 2026 en el primer lugar y sin problema alguno. La dupla de ataque para defender el título la conforman dos delanteros con excelente estado de forma: Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Martínez en el Inter de Milán de Italia cosecha esta temporada 18 goles y 4 asistencias en 35 partidos en su octavo año como “Nerazzurri”. Julián en el Atlético de Madrid suma 17 goles y 8 asistencias en 43 partidos. Ninguno de los dos jugadores supera los números de la dupla colombiana en el actual campaña.

Mbappé y Olise, la esperanza gala

La Selección de Francia jugó las últimas dos finales del mundo, una la ganó y en la más reciente cayó ante Argentina. Este año, “Le Blues” desean repetir el elixir de tocar la copa más deseada en el fútbol. Tanto Kylian Mbappé Lotín como Michael Akpovie Olise viven su segunda temporada con sus clubes actuales, Real Madrid y Bayern de Múnich. Kylian ha sufrido problemas físicos, e incluso se especuló a principios de marzo que podría quedar por fuera del torneo. El pasado 19 de marzo, su entrenador en el Madrid, Álvaro Arbeloa, comentó que su jugador estrella está al 100% y va a jugar el Mundial. Olise sí cuenta con buena salud hasta el momento con Bayern. Los números de Mbappé son dignos de un astro: 38 goles y 6 asistencias en 34 partidos con el merengue. Michael Olise —compañero de Luis Díaz— suma 16 dianas y 27 pases de gol en 39 partidos disputados. Los franceses han tenido un registro superior al de los colombianos en aportes de gol esta temporada.

Yamal y Nico quieren bordar la segunda

España busca repetir la hazaña de Sudáfrica 2010 cuando se consagró campeón del mundo en Johannesburgo con un fútbol que enamoró. Los llamados a comandar desde el ataque a la “Furia Roja” son Lamine Yamal y Nico Williams, dos jugadores sub-23 que ya le dieron a su país una Eurocopa en 2024 y se han convertido en una dupla letal. El joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal lleva 21 anotaciones y 16 asistencias en la temporada 2025/2026. Por su lado, Nico Williams no pudo mantener en el curso actual ese nivel que mostró en años anteriores; se le adjudican solamente 19 goles y 6 asistencias en 26 partidos. Cabe mencionar que el jugador de Athletic Club tuvo problemas con lesiones en dos ocasiones (una lo marginó por 2 meses). Sin duda, España es candidata, pero hoy por hoy su ataque no obtiene los mejores números, apartado en el que los “luchos” colombianos superan a la selección ibérica.

Vini y Raphi ilusionan a Carletto

El equipo pentacampeón del mundo, Brasil, sufre en los últimos campeonatos del mundo una crisis en ataque por parte de sus seleccionados. Si bien siempre hay brasileños en las ligas “top” a nivel mundial, no pueden encontrar los goles afortunados en instancias definitivas. La Federación Brasileña de Fútbol dio un golpe al tablero y trajo un director técnico extranjero y de trayectoria, siendo el italiano Carlo Ancelotti el elegido. “Carletto” confía su ofensiva en dos jugadores: Vinícius Júnior y Raphinha. Los dos extremos (uno por izquierda, otro por derecha) destacan semana tras semana en el fútbol español y sus números lo demuestran. “Vini” con el Real Madrid consigue un total de 15 goles y 12 asistencias en 42 partidos esta temporada; en este mismo periodo de tiempo, Raphinha logró marcar en 19 ocasiones y asistió 8 veces en 31 partidos. Los números de Suárez y Díaz no están alejados; incluso ambos tienen un mejor registro que Vinícius Junior en esta temporada. Otros ataques que destacan y no fueron tomados en cuenta son Portugal, Inglaterra, Países Bajos y Marruecos. No se destacaron porque en estos países el gol recae en una figura principalmente, por ejemplo, Portugal con Cristiano Ronaldo. Vea también: Video | Revelan la posible intro oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Vale ilusionarse?