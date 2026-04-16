Colombia consiguió dos medallas de oro en el Mundial de Patinaje, en Argentina

Cuando vio la calificación que los jueces le dieron a su rutina en la primera fase de la Copa Mundo de Patinaje Artístico que se realiza en Buenos Aires, Argentina, el patinador caleño Brayan Carreño se cubrió la boca con las manos y abrió los ojos grandes de sorpresa.
Quienes estaban a su lado lo aplaudieron con fuerza. El vallecaucano, de 25 años, consiguió una nueva medalla de oro mundial para Colombia después de hacer una presentación que contó con múltiples giros, movimientos rápidos de brazos, piernas, y finalizó con una rodilla en el suelo y él mirando hacia el cielo, que fue calificada con 162,07 puntos por los jueces.