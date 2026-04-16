Colombia consiguió dos medallas de oro en el Mundial de Patinaje, en Argentina

Cuando vio la calificación que los jueces le dieron a su rutina en la primera fase de la Copa Mundo de Patinaje Artístico que se realiza en Buenos Aires, Argentina, el patinador caleño Brayan Carreño se cubrió la boca con las manos y abrió los ojos grandes de sorpresa. Quienes estaban a su lado lo aplaudieron con fuerza. El vallecaucano, de 25 años, consiguió una nueva medalla de oro mundial para Colombia después de hacer una presentación que contó con múltiples giros, movimientos rápidos de brazos, piernas, y finalizó con una rodilla en el suelo y él mirando hacia el cielo, que fue calificada con 162,07 puntos por los jueces.

Con eso el deportista colombiano, que tiene en su haber seis medallas de oro, le dio una nueva alegría al país en un deporte donde la estética de los movimientos sobre los patines de cuatro ruedas es importante y él los hace con la naturalidad con la que cualquier mortal respira. Carreño, que es estudiante de medicina en la Universidad Javeriana de Cali, superó con su presentación en solo danza senior, la “performance” que hizo el italiano Yuri Allegranti, quien se quedó con la presea de plata tras sumar 150,87 puntos y la que presentó el estadounidense Sean Folstein, quien sumó 122,81 y se colgó la medalla de bronce.

¿Cómo le fue a Jeshua Folleco?

El patinaje artístico colombiano es uno de los mejores del mundo. En el país no solo se destaca Carreño, que es la gran figura. Hay otro caleño que le sigue los paso: Jeshua Folleco, joven que en Buenos Aires se quedó con la medalla de oro en la modalidad de solo libres masculino en la categoría Júnior y le dio a la delegación de Colombia su segunda medalla de oro del día. Puede leer: Jeshua Folleco y Brayan Carreño ganaron platas para Colombia en el patinaje artístico de World Skate Games Folleco, quien ha tenido buenas presentaciones a nivel internacional representando a Colombia en los últimos años, se quedó con la presea dorada después de que los jueces le diera una calificación de 114,42 puntos a su rutina. En su presentación, Folleco mostró elegancia. Se vistió con un chaleco café, que le daba un aire medieval a su pinta.

Su rutina fue impecable. Folleco, al igual que sus compañeros de delegación, no solo es un patinador: también un artista. Por eso hubo algo de dramatización al finalizar su presentación: terminó de rodillas, con las manos atadas y un gesto en el rostro que complementó lo que hizo sobre los patines. Folleco superó en el podio al italiano Luca Buonincontro, cuya presentación fue calificada con 143,83 puntos, con lo que se quedó con la medalla de plata. En el tercer puesto del podio finalizó el brasileño Felipe Tozatto, cuya presentación recibió 134,57 puntos. El evento en el que compiten los colombianos se extenderá hasta el próximo 19 de abril en Buenos Aires. Las otras paradas que se tienen programadas para este año serán en Alemania (8 al 17 de mayo) e Italia (1 y 7 de junio). Amplíe la noticia: La pista de patinaje de Bello ya empieza a tomar forma, ¿cómo va el avance?

¿Quiénes son los colombianos que brillaron el Mundial de Patinaje 2026?

El patinaje artístico masculino colombiano tiene un buen recambio generacional. Quedó demostrado en la parada de la Copa Mundo que se realiza en Buenos Aires, Argentina. A las medallas de Brayan Carreño en la categoría senior y la que consiguió Jeshua Folleco en la modalidad junior, se le sumaron un par de bronces. En solo danza cadete varones, Breiner Mosquera se quedó con la presea de bronce después de sumar 90,10 puntos. Quedó por detrás del italiano Nicoló Caselli (113,33) y el brasileño Lucas Benite (99,23). Entre tanto, Yoseft Ian Vidal Angulo se colgó la medalla de bronces el libre espoir varones tras lograr 31,04 puntos. El oro fue para el brasileño Lucas Dreitas (43,59) y la plata para el argentino Máximo Sosa (36,59).

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