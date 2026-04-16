El silencio de Iván Cepeda con la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

Tras el nombramiento del cuestionado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente nacional de salud, ha habido opiniones de diferentes candidatos presidenciales. Pero el puntero, el oficialista Iván Cepeda, no ha dicho nada. Cepeda ha hecho de la lucha anticorrupción una de sus banderas. De hecho, en días pasados propuso una “ley anticorrupción”. Pero, como en el caso de más de un escándalo del gobierno, no ha dicho nada porque se haya nombrado a Quintero, cuya administración en Medellín ya acumula 55 imputaciones en Fiscalía por presuntos hechos de corrupción. Quintero ha sido aliado político de Petro desde que es alcalde de Medellín. Algunas figuras del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar lo veían como una amenaza para ganar la consulta de ese partido, por lo que unieron fuerzas alrededor de Cepeda. Lea también: Petro se metió en la pelea por la presencia de Ciro Ramírez en el Senado, ¿vuelve a participar en política a favor de Cepeda? En ese momento, Cepeda evitó confrontar a Quintero directamente y se enfocó en decir que “el verdadero enemigo es la ultraderecha uribista y su proyecto político”. Al final, Quintero se retiró de ese mecanismo y se distanció del Pacto, pero no del presidente.

¿Quiénes han hablado?

Abelardo de la Espriella

Desde la derecha se pronunciaron tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia. El abogado cordobés habló a través de sus redes sociales, y criticó el nombramiento de Quintero. “Imputado por corrupción, incapaz como administrador e inexperto ante un sistema que el propio Gustavo Petro decidió destruir. La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud es la radiografía más clara del actual gobierno: todo para los de siempre y nada para los ciudadanos”.

Luego, De la Espriella habló de “echar definitivamente a quienes se siguen burlando de un pueblo que padece una crisis humanitaria por falta de medicamentos y de atención digna y oportuna”.

Paloma Valencia

Paloma Valencia también habló de que se vaya a nombrar a Quintero como supersalud y al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS, la que más usuarios tiene en el país con 11,5 millones: “Sin importar si somos de derecha, centro o izquierda, hay líneas que no se pueden cruzar. La salud no es un experimento ni un botín político. Pongámonos de acuerdo en exigir que Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina no estén en cargos críticos del sistema de salud. Aquí hay que pararse duro. Por la gente. Por la vida”, dijo en redes sociales.

Previamente, Valencia dijo a Blu Radio que “amanecimos en la historia de Alí Babá y los 40 ladrones, de Quintero como superintendente a pesar de que tiene 43 funcionarios de su alcaldía imputados por corrupción, y él mismo. Ahora nos dicen que la solución a semejante crisis es meter a una persona cuestionada a manejarnos la salud”.

Sergio Fajardo

Sergio Fajardo también ha hecho la lucha contra la corrupción como una de sus banderas. De hecho, usa la escoba como símbolo de esta campaña presidencial para “barrer la corrupción”. Respecto a que vayan a nombrar a Quintero en esa entidad, lo llamó el “sepulturero de la salud” y dijo que “el sistema de salud está siendo destruido de forma dirigida, sistemática y acelerada por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro”. Y añadió que “para rematarlo, faltando cuatro meses, traen al sepulturero mayor; la bomba Daniel Quintero es atómica: corrupción en la mayor expresión, desconocimiento total del cargo y resentimiento demoledor”.

Claudia López

Desde el centro también habló la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien cuestionó que Quintero quiera “resetear el sistema de salud de la corrupción, mientras está investigado por múltiples escándalos de corrupción”. Lea también: La novela por la que la Alianza Verde explotó en tres pedazos, ¿por qué Cepeda no conquistó a los de centro? Después lo acusó de lleno: “es imposible creerle a un corrupto que va a resetear la corrupción. No tiene la menor idea de salud, es un gran vendedor de humo, no va a estar más de seis meses en el cargo y si va a resetear la corrupción debería ser la que este mismo gobierno que lo está nombrando ha causado en el sistema de salud”.

Otro que tampoco se pronunció fue Roy Barreras, quien le ganó la consulta del Frente por la Vida a Quintero el pasado 8 de marzo. Mientras Barreras obtuvo 257.000 votos, Quintero sacó 227.000. Como su camino hacia la Casa de Nariño se acabó, esto dio vía libre al gobierno Petro para proponer el nombramiento, con el que Quintero pasaría a manejar más de $562.000 millones de la salud de los colombianos.

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