El silencio de Iván Cepeda con la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

Tras el nombramiento del cuestionado exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente nacional de salud, ha habido opiniones de diferentes candidatos presidenciales. Pero el puntero, el oficialista Iván Cepeda, no ha dicho nada.
Cepeda ha hecho de la lucha anticorrupción una de sus banderas. De hecho, en días pasados propuso una “ley anticorrupción”. Pero, como en el caso de más de un escándalo del gobierno, no ha dicho nada porque se haya nombrado a Quintero, cuya administración en Medellín ya acumula 55 imputaciones en Fiscalía por presuntos hechos de corrupción.
Quintero ha sido aliado político de Petro desde que es alcalde de Medellín. Algunas figuras del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar lo veían como una amenaza para ganar la consulta de ese partido, por lo que unieron fuerzas alrededor de Cepeda.
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En ese momento, Cepeda evitó confrontar a Quintero directamente y se enfocó en decir que “el verdadero enemigo es la ultraderecha uribista y su proyecto político”. Al final, Quintero se retiró de ese mecanismo y se distanció del Pacto, pero no del presidente.