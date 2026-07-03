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El Bayern Múnich confirmó dos refuerzos: conozca los nuevos compañeros de Luis Díaz

Nathaniel Brown, lateral derecho alemán, e Ismael Saibari, delantero marroquí, son nuevos jugadores del Bayern Múnich y jugarán con Luis Díaz la próxima temporada.

  • Bayern Múnich presentó a Brown y Saibari como sus nuevos jugadores. FOTO: X FCBayern
    Bayern Múnich presentó a Brown y Saibari como sus nuevos jugadores. FOTO: X FCBayern
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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El Bayern Munich anunció este viernes el fichaje del joven internacional alemán Nathaniel Brown, de 23 años, que firma hasta 2031 procedente del Eintracht Fráncfort.

“El Bayern es uno de los mejores clubes del mundo. Tener la oportunidad de jugar aquí significa muchísimo para mí y me llena de orgullo. Además, soy de Baviera, lo que hace que este paso sea todavía más especial”, declaró Brown, citado en un comunicado.

El montante del traspaso no se ha hecho público, pero los medios alemanes indican que alcanza los 55 millones de euros (62,7 millones de dólares).

El lateral derecho ha completado dos temporadas en Fráncfort que le llevaron a ser convocado con la selección y a disputar como titular tres de los cuatro partidos de Alemania en el Mundial de Norteamérica 2026.

Se trata del segundo fichaje anunciado este mercado por el Bayern, tras la llegada del internacional marroquí Ismael Saibari, anunciado el miércoles.

La cara nueva de la delantera

El goleador de Marruecos en la Copa del Mundo con 3 tantos, Ismael Saibari, será compañero de Luis Díaz en el frente de ataque. El atacante que marcó el penal definitivo en los dieciseisavos del Mundial contra Países Bajos y le dio la clasificación a su país, es una de las máximas figuras del equipo árabe, pero la atención del Bayern Múnich por el goleador empezó antes del torneo.

Saibari, quien anotó 19 goles y brindó 9 asistencias en 37 partidos con el PSV Eindhoven de Países Bajos, competirá por un lugar en una delantera poblada por Harry Kane, Luis Díaz, Nicolas Jackson y Michael Olise. Su ficha también se estipula, fue mayor a los 50 millones de euros, por lo que entre él y Brown, los bávaros gastaron más de 100 millones de euros de cara a la temporada 2026/27.

Lea también: El último baile de Modric junto a Ronaldo: terminó una era para dos cuarentañeros que hicieron historia

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