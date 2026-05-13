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¿Cuánto cuesta la lámina de Luis Díaz? Es una de las más escasas del álbum Panini

El álbum Panini Mundial 2026 revive la fiebre coleccionista con láminas escasas, altos precios y el histórico adiós de la FIFA.

  • Luis Díaz es uno de los jugadores que más cuesta hallar en los sobres del álbum Panini. FOTO AFP
    Luis Díaz es uno de los jugadores que más cuesta hallar en los sobres del álbum Panini. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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La venta del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 volvió a despertar la pasión de miles de coleccionistas, quienes ya comenzaron la búsqueda de las láminas más difíciles de conseguir. Para muchos aficionados, esta nueva edición recuerda la histórica fiebre que generaban las Chocolatinas Jet en Colombia, donde durante años se persiguieron los famosos “caramelos escasos” como El Patito, El Pájaro Dodo, La Chinchilla, El Pitecántropo, El Naranjal Valenciano o Inundaciones.

Sin embargo, el reto ahora parece todavía mayor. A diferencia de anteriores ediciones mundialistas, el álbum Panini 2026 cuenta con la participación de 48 selecciones nacionales, aumentando considerablemente el número de estampillas necesarias para completar la colección.

En total, la edición está compuesta por 980 láminas distribuidas en 112 páginas, una cifra que exige tiempo, paciencia y una inversión importante para quienes buscan completar el tradicional recuerdo futbolero.

Lea: Lanzaron el álbum Panini en Colombia: esto cuesta llenarlo y las láminas más escasas

Con el incremento de la cantidad de cromos, también creció la dificultad para encontrar las estampillas más apetecidas del mercado. Según reveló el medio económico colombiano Valora Analitik, una de las más buscadas en Colombia es la lámina especial de Luis Díaz.

De acuerdo con publicaciones en grupos de Facebook dedicados al intercambio de láminas Panini y anuncios en Mercado Libre, las versiones doradas y bronce del atacante guajiro pueden alcanzar valores entre 500.000 y 7000.000 pesos colombianos, dependiendo de su rareza y estado de conservación.

La tendencia no se limita únicamente al colombiano. Otras figuras internacionales como Lamine Yamal, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé también aparecen entre las más cotizadas dentro de plataformas de reventa.

Incluso, algunas publicaciones internacionales muestran láminas especiales de Messi cercanas al millón de pesos colombianos cuando corresponden a versiones holográficas o ediciones limitadas extremadamente difíciles de encontrar.

Entre las piezas más deseadas por los coleccionistas también destacan la lámina número 00 y el escudo de Argentina en su versión metalizada Premium, consideradas auténticas joyas dentro de la colección mundialista.

El fenómeno ha provocado que completar el álbum se convierta en una inversión considerable. De acuerdo con estimaciones del mercado coleccionista, un aficionado podría gastar más de un millón de pesos colombianos intentando conseguir todas las estampillas necesarias para llenar el álbum, especialmente si no logra obtener las más escasas mediante sobres tradicionales.

La alta demanda de cromos especiales también ha fortalecido el negocio de reventa digital, donde algunos coleccionistas ofrecen intercambios o ventas individuales a precios muy superiores al valor original de cada sobre.

FIFA terminará su histórica alianza con Panini

Más allá de la fiebre coleccionista, el álbum de 2026 también representa uno de los últimos capítulos de una relación histórica entre la FIFA y Panini.

Según informó recientemente la agencia AFP, la FIFA pondrá fin a más de medio siglo de asociación con la empresa italiana y, a partir de 2031, será reemplazada por la compañía estadounidense Fanatics.

El nuevo acuerdo contempla una licencia exclusiva y de largo plazo para productos coleccionables físicos y digitales, incluidos juegos de cartas, cromos y nuevas experiencias para aficionados, como programas de parches de camisetas.

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La decisión marca el cierre de una de las alianzas más emblemáticas en la historia del fútbol y el coleccionismo deportivo.

Panini, fundada en la década de 1960 por los hermanos Panini en la ciudad italiana de Módena, mantenía la exclusividad de los álbumes oficiales de la Copa del Mundo desde 1970.

De esta manera, el Mundial de 2030, organizado por Marruecos, Portugal y España, será la última edición de la histórica alianza entre la FIFA y Panini.

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