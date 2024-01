Carlos Raúl Yepes siempre se ha caracterizado por ser un líder, uno de los más reconocidos y exitosos empresarios antioqueños. Es un hombre de familia, pero también un paisa preocupado por la región y el bienestar de los habitantes de Antioquia. Le gusta conciliar para que la gente se entienda hablando, como lo hizo en una de las Asambleas de Accionistas del Grupo Sura, en la que en 12 minutos se refirió al conflicto entre el Grupo Gilinski y las empresas del GEA.

Toda la vida ha sido hincha de Atlético Nacional y por eso lo llamaron a participar de unas mesas de trabajo para zanjar las diferencias entre algunas barras del club y los directivos actuales. No le gusta figurar y por eso no se había referido a esta situación. Sin embargo, lo buscamos después de un trino en X (antes twitter) de una usuaria: Laura Castañeda (@Castalau89) que decía lo siguiente: “Atención: el doctor Carlos Raúl Yepes, ilustre hincha de @nacionaloficial, renunció a la denominada Mesa del Sancocho, en la cual estaba como mediador. Argumentó no soportar más mentiras, incumplimientos y manejos mediocres de Benjamín Romero y Mauricio Navarro. Aplausos para él”. Así que Carlos Raúl, tras desmentir a esta usuaria, decidió hablar con EL COLOMBIANO sobre su labor. “Me mostraron ese trino porque no estoy en redes sociales y así soy feliz, sin mirar ni seguirle el paso a todo el mundo. No necesito likes ni nada de eso. Hay que decir que es absolutamente falso lo que dijo esta persona. Lo único cierto es que ya no hago parte de la mesa”. Yepes cuenta que todo inició hace unos meses, cuando las cosas estaban tan difíciles entre Nacional y sus hinchas, que la relación con varias barras se había roto desde ese partido en abril que no se pudo disputar con América por los desórdenes en el Atanasio, y que el club había decidido cambiar su relacionamiento con la hinchada. “En algún momento me dijeron, tanto de las barras como de los directivos, que si yo podía facilitar un acercamiento entre ambos y que se había formado un colectivo llamado Todos Por Nacional”. Carlos Raúl les respondió que con mucho gusto él les ayudaba. “Soy del mundo de las conversaciones, de hablar, de escucharse, pero les dije que solo me iba a quedar hasta diciembre, y que yo creía que más de 4 meses eran suficientes para que se diseñara una mesa de trabajo”. Así que sugirió para esa mesa a René Higuita y Pacho Maturana, amigos personales y que también hacen parte del club. “Tienen ascendencia sobre los hinchas y con ellos no se meten, porque son ídolos”.

Así se iniciaron las reuniones privadas. “Encuentros muy bien organizados en los que se hicieron propuestas. En ellas se les pidió respetuosamente a los directivos que les contaran a los hinchas para dónde iba el equipo, qué estaban pensando en temas de contrataciones, abonos, el trato con la afición y cómo podían trabajar juntos en distintas iniciativas”. Dice el empresario que hubo algunas reuniones más tensas que otras, pero con respeto, “eso sí, se decían las verdades en la cara unos a otros”. “Sin insultar ni descalificar, los hinchas les decían que se habían equivocado en contratar a uno u otro jugador y les preguntaban por qué no le hicieron un homenaje a este u otro ídolo, pero se definió muy desde el principio que las barras no son para coadministrar los equipos. Entonces así se restableció la mesa de trabajo que traían los directivos anteriores”. En el fondo a todos les gusta Nacional, expresa Carlos Raúl, pero hay visiones diferentes de lo que quieren con el equipo. La idea es que se mantenga esa conversación con los hinchas, que se hable de todo y que no hayan temas vetados. “Lo claro es que ellos no puede coadministrar el club, porque antes se estaba llegando hasta ese punto y al que era de sus amores lo elogiaban y al que medio se revelaba también le hacían la vida imposible”.

Yepes indica que es un tema muy cultural. “Inclusive les dije a los directivos de Nacional y a estos muchachos que en el pasado conocí un antropólogo de la Universidad de Antioquia, Juan Fernando Rivera, que se había especializado en la cultura barrista y podía colaborar con el tema. Una mesa de trabajo como estas, como fue configurada, siempre va a ser buena”. “Se establece una conversación en la que hay reglas, se habla de qué se puede hacer y qué no. Es muy difícil conciliar todos los intereses de los hinchas, pero creo que hay que acoger un tema de Cultura Estadio, como se hace con la Cultura Metro, porque uno ve muchas personas que se pueden manejar mal en la calle, pero llegan al metro y no tiran ni un papel, no lo rayan, etc. Eso se da porque tienen sentido de pertenencia y en el fútbol también lo debe haber frente a los equipos”. Carlos Raúl explica que el estadio debe ser un templo y estar alejado de las peleas. “Es necesario que las familias puedan ir tranquilas. Que bueno sería copiar los Fan Fest de los mundiales. Hay que ayudarle a los hinchas y a los directivos a entender lo que conlleva esta fiesta”. “Lo que yo analizo es que hay un problema de comunicación grande que va desde los gestos, el tono, las palabras y el lenguaje que se usa y ahí toca crear conciencia e inteligencia emocional. En una mesa de trabajo uno no puede ir diciendo cualquier cosa que se le ocurra. Se puede decir lo que quiera, pero saber en qué forma”. Yepes revela que durante las conversaciones en las que él participó le tocaba equilibrar la balanza. “No dejar que se dañaran las reuniones, dejarlas avanzar y les pedí que tuviéramos ayudas, actas. Lo que deben tener claro es que el futuro de Nacional depende de los mismos directivos y de los hinchas. Dejamos construidas unas bases, no solo del relacionamiento de Nacional con la hinchada sino también viceversa. Que sea una relación recíproca, pero que el hincha tenga claro que no puede coadministrar”.

El empresario insiste en crear una cultura de estadio, tomar en cuenta al hincha como actor del mundo del fútbol, también la responsabilidad de los jugadores y los directivos. “Así como en el mundo empresarial hablamos de grupos interés con los que se relaciona una empresa, como los empleados, los accionistas, los proveedores, las comunidades, autoridades y clientes, lo mismo debe ser en el fútbol. Ojalá esa mesa siga para adelante”. Carlos Raúl concluye que Nacional, desde la parte directiva, debe entender mejor a los hinchas y comunicar las cosas correctamente. “El manejo de los abonos fue uno de los lamentos de los hinchas y, con toda razón. Ahora se les reconoce a los directivos que para este semestre hubieran pensado en la hinchada. Para mucha gente 20 o 25 mil pesos no es plata, pero para otros es cuestión de vida, de su mundo y su tribu”. Yepes insiste en que todavía hay mucho por hacer y mejorar. “Se han intentado hacer mesas de convivencia, pero creo que hay que tener otra mirada, barajar y repartir de nuevo para que se den las cosas. Es cierto que a nosotros los hinchas nos desanima perder 5-0 con Medellín o 4-1 con América, pero el escenario para organizar esas cosas, son las mesas de trabajo”. Carlos Raúl agrega que todas las guerras en el mundo se iniciaron por falta de comunicación y eso no puede suceder en Nacional. “El club debe revisar la comunicación hacia afuera, ser más asertivo, anticipar las cosas, que digan la verdad así sea difícil. Uno como destinatario de una comunicación entiende que a veces las cosas son muy difíciles, pero uno no toma las decisiones fáciles sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles”.