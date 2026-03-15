¿Cuáles son los “grandes sueños” que tiene Catalina Usme en su regreso al fútbol colombiano?

María Catalina Usme Pineda es la goleadora histórica de la Selección Colombia femenina con 62 tantos. En su palmarés, a nivel de clubes, destacan seis títulos logrados con Formas Íntimas, América de Cali y Universitario de Perú, además de dos medallas de oro en Juegos Bolivarianos y Juegos Panamericanos. Ha sido la máxima artillera histórica de la Liga Femenina de Colombia y de la Copa Libertadores Femenina; asimismo, es la principal anotadora del país en Juegos Olímpicos con tres tantos, tras participar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024.

La antioqueña, de 36 años, regresó al país luego de su paso internacional por las ligas de Turquía, México y Perú, para reforzar al América de Cali. Su objetivo es alcanzar nuevamente el título de la Liga y buscar la corona de la Copa Libertadores, trofeo que Colombia solo ha ganado una vez, con el Atlético Huila en la edición de 2018. Aunque no ha vuelto a ser convocada a la Selección que dirige Ángelo Marsiglia, Catalina integró el grupo que disputó la Copa América y aseguró el cupo a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En declaraciones tras su regreso al cuadro “escarlata”, la delantera sostuvo que desconoce las razones por las cuales no ha sido llamada nuevamente a la Tricolor.

“No he estado por decisión técnica. Si soy honesta sobre el porqué, no lo sé, porque jamás recibí una llamada o un mensaje diciéndome que no me van a tener en cuenta o que quieren otra cosa. Pero también entiendo que en Colombia tenemos mucho talento y que hay muchas jugadoras aptas para ser llamadas”.

¿Por qué regresa al América de Cali?

Tras su paso por el Galatasaray de Turquía, el Pachuca de México y el Universitario de Perú, Catalina volvió al América, club que considera su casa. Allí militó durante siete temporadas continuas (2017-2023) y es el lugar elegido para cerrar su carrera con la satisfacción de haber jugado en el exterior. Sobre esa experiencia, la jugadora comentó al diario El País de Cali que “ir al fútbol del exterior no es tan sencillo como la gente piensa, pero haber jugado Champions y estar en un equipo como el Galatasaray fue algo que disfruté muchísimo. Tenía la posibilidad de quedarme allá otro año, pero salió todo el staff técnico y el presidente optó por un proyecto diferente; por eso decidí salir”.

Ahora, con su retorno al América, recupera el liderazgo que la caracteriza. Con ritmo de competencia, espera recibir una nueva oportunidad en una Selección que vive un proceso de renovación bajo la dirección de Marsiglia. El técnico ha dado paso a talentos jóvenes como Valerín Loboa, Maithé López, Wendy Bonilla, Gisela Robledo, Manuela Pavi y Greicy Landázuri, quienes han sido convocadas tanto para la Liga de Naciones como para la SheBelieves Cup, disputada recientemente en Estados Unidos. Catalina espera volver al radar del equipo nacional, que en abril disputará tres partidos clave de la Liga de Naciones, torneo que otorga dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más por repechaje. Marsiglia ha sido claro: la intención del grupo es lograr el cupo directo y, por ello, deben mejorar su posición en la tabla, ya que actualmente Colombia es cuarta con siete puntos, a uno del líder Venezuela (8) e igualada con Argentina y Chile.

En las próximas fechas de la eliminatoria, las cafeteras tendrán dos duelos en el Pascual Guerrero y uno más como visitante: los días 10 y 14 de abril serán locales ante Venezuela y Chile, respectivamente, para luego viajar a Argentina el 18 del mismo mes. Posteriormente, restarán dos jornadas en junio ante Uruguay (local) y Paraguay (visitante). Aunque no lo mencione abiertamente, es evidente que Catalina sueña con aportar su experiencia, pegada y goles a un grupo donde ya es leyenda. Su legado incluye dos Mundiales mayores (2015 y 2023), tres Juegos Olímpicos (2012, 2016 y 2024) y cuatro ediciones de la Copa América (2010, 2014, 2018 y 2022). Por ahora, seguirá aportándole experiencia, talento y goles al América, equipo que es líder de la Liga Femenina, igualado con 9 puntos con Atlético Nacional, rival de este domingo en el Pascual Guerrero.

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