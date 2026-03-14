¿A su hijo no le gusta la matemática? Esta es la razón, según la ciencia

Los problemas con las matemáticas afectan al 14 % de los niños en edad escolar, pero todavía se desconocen los mecanismos neurológicos implicados en este fenómeno. Un estudio publicado en Journal of Neuroscience revela que algunos estudiantes podrían tener dificultades en el procesamiento de los números y en la forma de operar con ellos.

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Según la autora principal del estudio e investigadora en la Universidad de Stanford (EE. UU.), Hyesang Chang, la metacognición (la reflexión sobre los procesos del pensamiento) y el rendimiento en tareas numéricas podrían ser factores subyacentes que diferencian a los niños con problemas con esta asignatura y los que no los tienen.

“Nuestros resultados sugieren que los problemas en el aprendizaje matemático se originan en cómo los niños reflexionan y adaptan sus estrategias de resolución de problemas de forma efectiva a lo largo del tiempo”, señala. Por ello, la experta considera que la evaluación individualizada podría ser útil para maximizar el potencial de estos estudiantes.