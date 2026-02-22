La dupla “Chicho” Arango y Alfredo Morelos vale más que 9 equipos del fútbol colombiano: ya empezaron a marcar

La dupla de delanteros de Atlético Nacional, compuesta por Christian “Chicho” Arango y Alfredo Morelos, cuesta más que la plantilla de nueve equipos que compiten en el Apertura 2026. El valor en el mercado de ambos atacantes suma 8,20 millones de euros, de acuerdo con el portal Transfermarkt.
Los planteles de Fortaleza (7,13 millones), Cúcuta (6,85 millones), Águilas Doradas (6,73 millones), Alianza F.C. (5,58 millones), Llaneros (5,55 millones), Deportivo Pasto (4,98 millones), Jaguares de Córdoba (4,15 millones), Deportivo Pereira (4,13 millones) y Boyacá Chicó (2,38) son superados por la valoración de esos dos futbolistas.