La Copa Imposible está en marcha: cinco figuras a seguir en el torneo que se jugará en Medellín

Desde este domingo, Medellín se convertirá en la capital del fútbol juvenil del continente. Durante una semana, 16 clubes de seis países se darán cita para disputar la primera Copa Imposible. El certamen, que se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot, el Cincuentenario y la cancha Marte 1, contará además con la presencia de la Selección Colombia Sub-17, reciente campeona del Sudamericano de la categoría, que aprovecha esta competencia como preparación de cara al Mundial de Qatar. Felipe Maldonado, directivo de Novo Fútbol y uno de los organizadores del torneo, sostuvo que la idea es institucionalizar el evento cada año para brindarle un espacio competitivo a los futbolistas de esta categoría especial de la FIFA. Asimismo, destacó que será una vitrina inmejorable no solo para los cazatalentos (scouts) internacionales, sino también para los aficionados que podrán seguir las transmisiones en directo en toda Latinoamérica.

“Medellín nos proporciona muy buenos escenarios y toda una infraestructura deportiva y logística idónea para un evento internacional. Además, es una de las grandes cunas de las principales figuras del fútbol colombiano que han triunfado en el exterior; por eso quisimos que fuera el epicentro de un torneo en el que veremos a los futuros ídolos del fútbol mundial”, comentó. Clubes de la talla de Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Fluminense, Flamengo, Universidad de Chile, Bolívar y Chivas de Guadalajara, junto a los locales Atlético Nacional, DIM, Deportivo Cali, Fortaleza CEIF, Santa Fe, Internacional de Palmira y las selecciones de Colombia y Antioquia, disputarán el título hasta el próximo 30 de mayo.

Los organizadores esperan que, sumados a los más de 200 futbolistas nacionales, un número similar de integrantes de las delegaciones extranjeras dinamice la economía local a través del turismo deportivo, aprovechando el gran atractivo internacional que hoy tiene Medellín. Entre el centenar de jóvenes promesas que disputarán la Copa Imposible, hay varios llamados a convertirse en las figuras del campeonato. Uno de ellos es el cartagenero José Escorcia, quien milita en Nacional y viene de ser la gran figura de la Tricolor en el Sudamericano Sub-17, donde se coronó como el máximo artillero del equipo con cuatro tantos (dos dobletes frente a Brasil y Argentina). Vinculado al cuadro verde desde 2024, Escorcia es un delantero potente, con capacidad de desequilibrio, buena gambeta corta y precisión en el remate.

¿Cómo será el ingreso a los partidos?

Los organizadores confirmaron que el ingreso a los partidos en los tres escenarios será gratuito, pero los aficionados tendrán que hacer un registro previo al ingreso, ya sea a través de un link, o en las taquillas de los escenarios. Este es el link de asistencia a la Copa Imposible, la entrada es libre.

Fluminense trae a Danylo, su defensa de mayor proyección

Danylo es un defensa central de Fluminense, que estuvo con Brasil en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay. A su edad ya es figura de su club en el torneo Sub-20 del Brasileiro. Mide 1.70 metros y se destaca por su capacidad técnica al momento de marcar y salir al ataque desde su zona. Es hábil, fuerte, va bien al juego aéreo y es preciso al momento de marcar.

Bruno Núñez deja en alto el fútbol de Bolivia

El mediocampista Bruno Núñez es titular indiscutido de la Selección de Bolivia y el Bolívar de su país, con el que disputa el torneo Sub-20 con un registro de 67% de pases precisos, un 50% de duelos ganados y precisión para los centros. Es considerado por los expertos la nueva joya creativa en el fútbol de su país.

Julio Coria, un jugador con mucho carácter

El argentino Julio Coria ya es conocido por la afición colombiana, ya que fue el jugador que dio unas declaraciones desafortunadas tras la derrota ante los cafeteros. Coria, quien se caracteriza por ser un jugador aguerrido, que no da por perdido un balón y que va bien en el choque y la marca, hace parte del plantel que trae Boca Juniors para la competencia en Medellín.

Jhon Maturana, una joya del Internacional de Palmira