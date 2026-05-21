Farallones del Citará podrían convertirse en Parque Natural: Corantioquia anunció recategorización con inversión internacional de $400 millones

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la organización internacional Nature and Culture International (NCI), firmaron un acuerdo para llevar a cabo la recategorización de la Reserva Forestal Protectora Farallones del Citará, en la cual se invertirán US$106.000 -unos $400 millones- que aportó la organización extranjera.

Esta transición, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye dos figuras principales para seguir garantizando la conservación del espacio: un Parque Natural Regional y la implementación de un Distrito Regional de Manejo Integrado.

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El primero es para agrupar las zonas con mayor nivel de preservación ambiental, entre las que se encuentran ecosistemas como bosques altoandinos, subpáramos y páramos. Mientras que el Distrito Regional estaría enfocado en enlazar las actividades productivas con la importancia histórica de los Farallones del Citará, que cuenta con una extensión de 30.075 hectáreas distribuidas en los municipios de Andes (13.933), Ciudad Bolívar (7.156) y Betania (8.986).

Uno de los detalles más importantes es que el territorio resguarda el nacimiento de ocho microcuencas abastecedoras para toda la región, y adicionalmente, funge como hábitat de especies sombrilla y endémicas que están en peligro de extinción, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y el gallito de roca (Rupicola peruvianus). Por ende, con una recategorización del área protegida se estaría garantizado a largo plazo una mayor preservación del páramo y de todos los ejemplares allí presentes.