Estos son los clubes del FPC que cambiaron de dueño en los últimos cuatro años, ¿de cuánto fueron las ofertas?

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha atestiguado varias operaciones de compraventa en los últimos cuatro años y casi todas llegaron en medio de crisis financieras que habían deteriorado el desempeño deportivo y alejaban a los hinchas de los estadios.
Entre 2021 y 2025 al menos cinco clubes de la Liga BetPlay cambiaron de dueño y las transacciones fueron la salida de emergencia para saldar las deudas acumuladas, los incumplimientos salariales o el potencial riesgo de desaparición institucional.