Oficial: Lucas González es el nuevo técnico de Atlético Nacional, ¿quién lo acompañará?

Atlético Nacional confirmará en las próximas horas la contratación de Lucas González como su nuevo director técnico. El club verdolaga, tras no llegar a un acuerdo con Reinaldo Rueda, eligió a González que saldrá del Deportes Tolima y hará dupla con Alexis Henríquez. El preparador físico será Camilo Cartagena.

Todos venían laborando con el equipo de Ibagué, con el que hicieron una buena campaña en Liga y Copa Libertadores. Inclusive, en el certamen de la Conmebol los pijaos están clasificados a los octavos de final donde se medirán a Independiente del Valle, de Ecuador.

Los directivos tenían en carpeta a cuatro técnicos colombianos, entre ellos Reinaldo Rueda quien, según fuentes, por expectativas de vida familiar prefiere compartir con su familia que vive en Toronto , Canadá.

Luego de varias reuniones con el vallecaucano, este agradeció mucho la buena oferta pero todo indica que sus planes están más en ser seleccionador nacional y seguramente escucha ofertas.



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Lucas González ya trabajó en el club verde. Su nombre empezó a sonar con fuerza cuando lideró el proyecto de las categorías formativas (Sub-17 y Sub-20), implementando una metodología moderna y de posesión que promovió a varios talentos al primer equipo.

Su debut profesional en propiedad como técnico fue con el equipo de Águilas de Rionegro. Firmó una fase de todos contra todos histórica, jugando un fútbol asociativo, ofensivo y de alta presión que llevó al equipo a liderar el campeonato.