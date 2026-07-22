Rebelión en el FPC: Los 8 grandes clubes exigen reformar el modelo de reparto de derechos de TV

A través de un comunicado, los ocho equipos históricos del fútbol colombiano: Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín expresaron la necesidad de negociar un nuevo sistema de distribución de los ingresos de los derechos de televisión.
Los clubes resaltaron la necesidad de modificar el sistema actual, que se basa en un modelo de distribución por partes iguales entre todas las instituciones que integran la Dimayor, sin hacer distinción entre los que juegan en primera y segunda división.
En el comunicado compartido en las redes sociales, los clubes han argumentado que dicho sistema ha generado inconvenientes como frenar la capacidad de los equipos para mejorar el nivel del torneo y potenciar el valor del espectáculo deportivo.