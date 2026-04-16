Colombia goleó 3-0 a Brasil y jugará la final del Sudamericano Sub-17 con Argentina: vea los goles

Colombia no solo ganó: saldó una deuda, rompió una racha y dio un golpe de autoridad. En la semifinal del Sudamericano Sub-17 de Paraguay, la tricolor derrotó 3-0 a Brasil y se instaló en la gran final, donde buscará su segundo título continental de la categoría. El partido comenzó con un guión previsible. Brasil se adueñó del balón y marcó el ritmo, mientras Colombia eligió la paciencia como estrategia. Bien plantado en defensa, el equipo nacional resistió sin sobresaltos, cerró espacios y esperó el momento exacto para golpear. Y ese momento llegó en la segunda mitad. A los 53 minutos, Adrián Mosquera rompió el equilibrio. Fue un gol que cambió el rumbo del partido y obligó a Brasil a salir de su zona de confort. La auriverde adelantó líneas en busca del empate, pero dejó espacios que Colombia supo leer con inteligencia.

Al minuto 66, José Escorcia apareció para ampliar la ventaja. El 2-0 reflejaba la eficacia de un equipo que entendía cómo jugarle a un rival herido. A partir de ahí, el encuentro entró en el terreno ideal para la tricolor: orden, recuperación y transiciones rápidas. Brasil, en contraste, se desdibujó. La urgencia le jugó en contra y nunca encontró claridad.

Colombia, en cambio, no bajó la intensidad. Siguió atacando con criterio y encontró el golpe final en otro contragolpe. José Escorcia, nuevamente, selló su doblete y el 3-0 definitivo, firmando una noche redonda para el equipo nacional.