Andi y Fenalco piden respeto por las instituciones y los resultados electorales tras cuestionamientos de Petro

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reaccionaron a los resultados de la primera vuelta presidencial y manifestaron su preocupación por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral, luego de que el mandatario pusiera en duda la legitimidad del preconteo.
La alarma de los gremios económicos se encendió tras consolidarse el paso a la segunda vuelta de Abelardo de la Espriella (43,74%) e Iván Cepeda (40,90%). A través de un pronunciamiento oficial, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la postura de Petro como una “alerta democrática máxima” y advirtió que los persistentes cuestionamientos del jefe de Estado minan la confianza ciudadana en las instituciones instituidas para garantizar la transparencia de los comicios.