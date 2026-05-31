Andi y Fenalco piden respeto por las instituciones y los resultados electorales tras cuestionamientos de Petro

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reaccionaron a los resultados de la primera vuelta presidencial y manifestaron su preocupación por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra el sistema electoral, luego de que el mandatario pusiera en duda la legitimidad del preconteo. La alarma de los gremios económicos se encendió tras consolidarse el paso a la segunda vuelta de Abelardo de la Espriella (43,74%) e Iván Cepeda (40,90%). A través de un pronunciamiento oficial, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la postura de Petro como una “alerta democrática máxima” y advirtió que los persistentes cuestionamientos del jefe de Estado minan la confianza ciudadana en las instituciones instituidas para garantizar la transparencia de los comicios.

“Alerta democrática máxima. El ataque sistemático del presidente de la República al sistema electoral colombiano y al proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz”, afirmó Mac Master. Puede leer: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia Según el dirigente gremial, la democracia colombiana requiere garantías adicionales y debe considerar mecanismos extraordinarios que permitan preservar la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta presidencial.

Empresarios solicitan acompañamiento internacional para la segunda vuelta

La Andi señaló que, ante los constantes cuestionamientos del Gobierno Nacional a las autoridades electorales, considera necesario solicitar el acompañamiento de organismos internacionales especializados en observación, garantía y defensa de los procesos democráticos. Entérese: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo” El objetivo, según explicó el gremio, es contribuir a que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, transparencia y plena confianza institucional. “En Colombia seguiremos dando la lucha institucional para defender el Estado de derecho, promover el respeto por las instituciones y evitar abusos e irregularidades que puedan afectar la confianza en el proceso democrático. Sin embargo, hace ya algún tiempo llegó el momento de solicitar el acompañamiento de organismos internacionales que nos apoyen en esta defensa, especialmente ante las limitaciones que puedan existir para garantizar su efectividad en el ámbito local”, sostuvo Mac Master. Y destacó además la importancia de proteger la institucionalidad democrática en un momento de alta polarización política y llamó a fortalecer las garantías para todos los sectores de la sociedad. Le puede interesar: Aunque encuestas mostraban a Cepeda ganando, Atlas Intel fue la que más se acercó al éxito de Abelardo En su comunicado, la Andi también resaltó la amplia participación ciudadana registrada durante la jornada electoral, en la que más de 23 millones de colombianos acudieron a las urnas para expresar su visión de país. El gremio afirmó que la voluntad popular debe ser respetada por toda la sociedad y, especialmente, por quienes ocupan cargos públicos y tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad. Asimismo, reiteró que la confianza en las autoridades electorales, el respeto por las instituciones y la preservación de las reglas democráticas constituyen elementos fundamentales para la estabilidad política y económica de Colombia. “Cuando estos principios son objeto de ataques sistemáticos o de señalamientos que puedan debilitar la confianza ciudadana, resulta indispensable fortalecer las garantías para todos los actores de la sociedad”, indicó la asociación.

Bruce Mac Master pide a Petro respetar los resultados electorales

Mac Master también enfatizó que la democracia es uno de los activos más valiosos del país y que su protección requiere el compromiso de todos los sectores sociales, así como el respeto permanente por las instituciones.

En ese sentido, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que actúe como garante de la Constitución y respete los resultados del proceso electoral. “El respeto por los resultados electorales es, ante todo, respeto por la decisión soberana de los ciudadanos y por los principios que sustentan nuestra democracia. Hacemos un llamado al presidente de la República a cumplir a cabalidad sus funciones, como el principal garante de la Constitución”, concluyó. Lea también: El costo de la derrota: estos son los candidatos que no alcanzaron la reposición de votos en las presidenciales 2026

Fenalco destacó la democracia y pidió unidad

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó la jornada electoral como un triunfo de la democracia y aseguró que los resultados enviaron un mensaje claro sobre el deseo de los ciudadanos de un cambio de rumbo para el país. Según el líder gremial, millones de colombianos demostraron su confianza en las instituciones y en el voto como herramienta para impulsar transformaciones sociales y económicas.