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Milei celebra el éxito en primera vuelta de De la Espriella: “Basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”

El mandatario argentino expresó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, quien avanzó a la segunda vuelta presidencial junto al izquierdista Iván Cepeda Castro.

  • Javier Milei envió un mensaje a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones de este 31 de mayo de 2026. FOTOS: GETTY - MANUEL SALDARRIAGA
    Javier Milei envió un mensaje a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones de este 31 de mayo de 2026. FOTOS: GETTY - MANUEL SALDARRIAGA
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 49 minutos
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El presidente de Argentina, Javier Milei, envió su primera muestra de apoyo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien este 31 de mayo pasó a segunda vuelta junto al izquierdista Iván Cepeda.

A través de un mensaje en X, el mandatario argentino expresó que este resultado simboliza el fin del sistema socialista y representa una oportunidad de libertad para los colombianos.

“La libertad avanza. Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, escribió.

Lea también: Abelardo de la Espriella celebra su paso a segunda vuelta: “Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo”

Milei, quien se identificó con el león durante su campaña presidencial de 2023, anunció su respaldo a De la Espriella, que también eligió al tigre como símbolo de su campaña.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, agregó el argentino.

Y es que De la Espriella se impuso en la jornada electoral de este domingo al obtener el 43,74 % de los votos, frente al 40,90 % alcanzado por Iván Cepeda, resultado que deja abierta una reñida disputa por la llegada a la Casa de Nariño. “Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, dijo en un video De la Espriella.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas de que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad carajo!”, concluyó Milei.

El triunfo de Abelardo de la Espriella

La victoria de Abelardo de la Espriella significó un golpe contra la izquierda, que lideraba las encuestas desde el inicio de la campaña. Y también contra la derecha tradicional del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La senadora Paloma Valencia, apadrinada por el exmandatario, quedó rezagada en la tercera posición con poco menos del 7%. “Vamos a celebrar esta victoria de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado”, es decir, de quienes nunca han ocupado cargos públicos, dijo De la Espriella.

El abogado promete megacárceles, bombardeos y mano dura contra el crimen en un país que atraviesa una crisis de seguridad por la expansión de los grupos armados financiados por el narcotráfico. “Hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, concluyó haciendo un saludo militar en el video, acompañado de su familia desde la caribeña ciudad de Barranquilla.

Siga leyendo: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio

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