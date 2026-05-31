“Ganó la democracia”: procurador Eljach dio balance positivo de la jornada electoral y descartó fraude

Luego de los comicios de primera vuelta, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que Colombia vivió una jornada electoral ejemplar y afirmó que el país logró superar los temores sobre posibles irregularidades en el proceso. Esto, pese a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de resultados “irregulares”.
En una declaración al cierre de los comicios, Eljach felicitó a los ciudadanos por su participación y destacó las condiciones en las que se desarrolló la jornada.
“Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al tiempo que envió un mensaje de confianza sobre la institucionalidad del país.
“Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y vamos a respetar los resultados que anotaron las urnas”, señaló.
Eljach, además, agradeció el trabajo de las distintas entidades que participaron en el proceso electoral, entre ellas la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los servidores del Ministerio Público.