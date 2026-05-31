Gustavo Petro, un mal perdedor: desconoció el preconteo y volvió a cuestionar el sistema electoral

El presidente Gustavo Petro se pronunció este 31 de mayo sobre los resultados de la primera vuelta presidencial y afirmó que no acepta las cifras del preconteo divulgadas por la Registraduría Nacional. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que únicamente reconocerá los resultados emitidos por las comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República, al tiempo que volvió a plantear cuestionamientos sobre el software utilizado en el proceso electoral. Lea también: “Hay un desfase que queremos verificar”: Cepeda no acepta la derrota y dice que esperará hasta el escrutinio

De acuerdo con el Boletín 67 de la Registraduría, con el 100% de las mesas escrutadas, Abelardo De La Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % del total reportado. En segundo lugar quedó Iván Cepeda Castro con 9.688.361 votos (40,91 %), resultado que le permitió avanzar a la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. Más atrás aparecieron Paloma Valencia con 1.639.685 votos (6,92 %) y Sergio Fajardo con 1.009.073 votos (4,26 %). La decisión de Petro de desconocer los resultados preliminares reavivó un debate que lo ha acompañado durante varios años respecto de sus cuestionamientos al sistema electoral. Aunque el mandatario ha insistido en diferentes ocasiones en la necesidad de que el Estado controle directamente el software electoral, sus nuevas objeciones se produjeron luego de que el candidato respaldado por el oficialismo no encabezara la votación. Sus críticos consideran que los cuestionamientos surgen cuando los resultados no favorecen a su sector político, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de observaciones relacionadas con el procedimiento de conteo y verificación de votos.

El mandatario afirmó que solo aceptará los resultados de los escrutinios oficiales. FOTO: Colprensa.

Tras conocerse el resultado preliminar, Petro escribió: “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo (...) Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”. Posteriormente, el mandatario señaló presuntas inconsistencias relacionadas con el sistema informático utilizado durante las elecciones. En su mensaje afirmó: “Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”. También aseguró: “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

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Los antecedentes de las denuncias de Petro sobre fraude electoral

Las declaraciones del presidente se suman a una serie de cuestionamientos que ha formulado durante los últimos años sobre el sistema electoral colombiano. En marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó rectificar afirmaciones relacionadas con supuestos fraudes en las elecciones de 2014, 2022 y 2026, además de abstenerse de realizar señalamientos sin pruebas. Según el fallo, las declaraciones del mandatario “terminan por poner en vilo la legitimidad” del próximo gobierno. Tras la decisión judicial, Petro manifestó desacuerdo con la orden y sostuvo que se trataba de un acto de censura. Durante los últimos años, el presidente ha utilizado redes sociales, intervenciones públicas y alocuciones para cuestionar distintos aspectos del sistema electoral, incluyendo los formularios E-14 y el software de escrutinios. Sus señalamientos se remontan al menos a 2018, cuando perdió las elecciones presidenciales, y continuaron en 2022, año en que ganó la Presidencia mediante el mismo sistema que actualmente cuestiona. Un análisis publicado por La Silla Vacía señaló que, entre el 1 de enero y el 24 de abril de 2026, fueron identificadas 1.783 publicaciones en la red social X relacionadas con posibles fraudes electorales. De los 329 mensajes de mayor alcance revisados por ese medio, 59 correspondían al presidente Petro, equivalentes al 18 % del total, con 12,8 millones de visualizaciones acumuladas. Lea también: El costo de la derrota: estos son los candidatos que no alcanzaron la reposición de votos en las presidenciales 2026

Iván Cepeda también cuestionó el preconteo y anunció que esperará el escrutinio. FOTO: CORTESÍA CAMPAÑA DE IVÁN CEPEDA.

Cepeda también se distancia de los resultados preliminares

Las dudas sobre el preconteo no fueron planteadas únicamente por el presidente. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, también plantó dudas sobre el resultado inicial al cierre de la jornada electoral y anunció que esperará el desarrollo de los escrutinios oficiales. Desde el Hotel Tequendama, en Bogotá, Cepeda afirmó: “Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”. El senador también hizo referencia a las denuncias planteadas por el jefe de Estado. “Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la república acaba de pronunciarse, hay un desfase que queremos verificar de 862.000 personas o cédulas. Estamos también verificando algunas mesas con votaciones atípicas”, manifestó. Las declaraciones de Cepeda contrastaron con las posiciones asumidas por los demás candidatos presidenciales, quienes se pronunciaron sobre los resultados divulgados por la autoridad electoral sin anunciar objeciones similares al preconteo ni condicionar su reconocimiento a la culminación de los escrutinios.

La Registraduría defendió el proceso y reiteró las garantías de la jornada electoral. FOTO: Colprensa.

Registraduría defendió la transparencia del proceso